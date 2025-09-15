RHMZ objavio prognozu za celu nedelju: Novo nevreme stiže nam već sutra

Nevreme je juče protreslo Srbiju, a već sutra se spremite za novo.

U oblasti Braničeva, Homolja, Pomoravlja i dela Šumadije umereno do znatno oblačno sa tendencijom postepenog razvedravanja sredinom dana i posle podne. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar u skretanju na slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 23 do 27 °C, najavljuje RHMZ za danas, a za sutra upozorava na nevreme posle podne u Vojvodini, koje će se tokom noći proširiti i po ostalim krajevima. U utorak (16.09.) ujutro po pojedinim kotlinama