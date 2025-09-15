Stiže osveženje, ali biće još toplih dana

pre 3 sata
Stiže osveženje, ali biće još toplih dana

Danas prijatna temperatura i sunčano na severu i zapadu Srbije, a razvedravanje nastupa u toku prepodneva i na jugu i jugoistoku Srbije.

Vetar slab severni, popodne na severu Srbije istočni. Pritisak iznad normale. Maksimalna temperatura od 25°C u Subotici do 28°C u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 20°C. U utorak jutro vrlo sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u ponedeljak za 3°C do 5°C. U centralnim i južnim predelima vrlo toplo popodne. Međutim, kasnije popodne dolazi do naoblačenja u Vojvodini, a zatim i zapadnoj Srbiji uz kišu i pljuskove sa grmljavinom u ranim
