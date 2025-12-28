MUP: Avio bomba iz Drugog svetskog rata preneta na vojni poligon

Beta pre 1 sat

Američka avio bomba zaostala iz Drugog svetskog rata koja je pronađen na gradilištu "Beograd na vodi" u Ulici Nikolaja Kravcova uspešno je danas transportovana na vojni poligon Pasuljanske livade, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

"Pronađena avio-bomba, po ustaljenoj proceduri i uz pune mere bezbednosti, uspešno je dopremljena na vojni poligon 'Pasuljanske livade' i biće uništena narednih dana, bez opasnosti po građane, imovinu i životnu sredinu", naveli su oni.

Uklanjanje i transport izveli su pripadnici Specijalističkog tima za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava Sektora za vanredne situacije uz podršku policijskih službenika i medicinske službe Sektora za vanredne situacije.

{image3}

"Tokom 2025. godine uklonjeno je 679 različitih komada eksplozivnih ostataka rata, kao i 17,6 kilograma eksplozivnih materija", saopštio je MUP.

(Beta, 28.12.2025)

Povezane vesti »

Uklonjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi, transportovana na Pasuljanske livade

Uklonjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi, transportovana na Pasuljanske livade

RTS pre 21 minuta
Bomba sa gradilišta u Beogradu na vodu uspešno transportovana na Pasuljanske livade gde će biti uništena

Bomba sa gradilišta u Beogradu na vodu uspešno transportovana na Pasuljanske livade gde će biti uništena

N1 Info pre 1 sat
MUP: Transportovana zaostala bomba iz Drugog svetskog rata

MUP: Transportovana zaostala bomba iz Drugog svetskog rata

Danas pre 1 sat
MUP: Avio-bomba iz Beograda uspešno transportovana na Pasuljanske livade

MUP: Avio-bomba iz Beograda uspešno transportovana na Pasuljanske livade

RTV pre 1 sat
(Foto) Detalji akcije uklanjanja bombe u Beogradu na vodi: Evo kako sve izgleda, kolona vozila je prevezla do vojnog poligona

(Foto) Detalji akcije uklanjanja bombe u Beogradu na vodi: Evo kako sve izgleda, kolona vozila je prevezla do vojnog poligona

Blic pre 1 sat
Avio-bomba iz Drugog svetskog rata uklonjena i prebačena na poligon

Avio-bomba iz Drugog svetskog rata uklonjena i prebačena na poligon

NIN pre 1 sat
Uklonjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi

Uklonjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPBeograd na vodi

Društvo, najnovije vesti »

Rojters: Izbori na Kosovu šansa da se prekine politički zastoj

Rojters: Izbori na Kosovu šansa da se prekine politički zastoj

Beta pre 6 minuta
Sudbina NIN-ove nagrade: Vrhunska književnost u klinču sa politikom

Sudbina NIN-ove nagrade: Vrhunska književnost u klinču sa politikom

Danas pre 31 minuta
Bila jednom jedna Zagorka Dolovac

Bila jednom jedna Zagorka Dolovac

Danas pre 31 minuta
Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, u Zaječaru večeras proterst u 18 sati ispred Gradske…

Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, u Zaječaru večeras proterst u 18 sati ispred Gradske uprave

Glas Zaječara pre 6 minuta
„Pa pogledajte koliko ovde ima ljudi“: Kako protiče akcija „Raspiši pobedu“ Studenata u blokadi?

„Pa pogledajte koliko ovde ima ljudi“: Kako protiče akcija „Raspiši pobedu“ Studenata u blokadi?

Nedeljnik pre 21 minuta