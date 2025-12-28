MUP: Avio bomba iz Drugog svetskog rata preneta na vojni poligon

Beta pre 1 sat

Američka avio bomba zaostala iz Drugog svetskog rata koja je pronađen na gradilištu "Beograd na vodi" u Ulici Nikolaja Kravcova uspešno je danas transportovana na vojni poligon Pasuljanske livade, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

"Pronađena avio-bomba, po ustaljenoj proceduri i uz pune mere bezbednosti, uspešno je dopremljena na vojni poligon 'Pasuljanske livade' i biće uništena narednih dana, bez opasnosti po građane, imovinu i životnu sredinu", naveli su oni.

Uklanjanje i transport izveli su pripadnici Specijalističkog tima za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava Sektora za vanredne situacije uz podršku policijskih službenika i medicinske službe Sektora za vanredne situacije.

{image3}

"Tokom 2025. godine uklonjeno je 679 različitih komada eksplozivnih ostataka rata, kao i 17,6 kilograma eksplozivnih materija", saopštio je MUP.

(Beta, 28.12.2025)