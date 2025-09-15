Murinen najbolji mladi igrač, Bonga najbolji defanzivac Evrobasketa

RTS pre 2 sata
Murinen najbolji mladi igrač, Bonga najbolji defanzivac Evrobasketa

Košarkaš Finske Mika Murinen proglašen je za najboljeg mladog košarkaša Evrobasketa. Košarkaš Partizana i reprezentativac Nemačke Isak Bonga zasluženo je najbolji defanzivni igrač, a Ergin Ataman poneo je zvanje najboljeg selektora.

Košarkaška reprezentacija Nemačke postala je evropski šampion pošto je u uzbudljivom finalu pobedila Tursku rezultatom 88:83. Treće mesto pripalo je Grčkoj koja je bila bolja od Finske sa 92:89. Upravo je osamnaestogodišnji košarkaš Finske Mika Murinen proglašen za najboljeg mladog igrača turnira. On je tokom osam utakmica beležio 11 minuta na parketu u proseku, a za to vreme postizao je 6,6 poena i dva skoka. Krilni igrač Partizana i reprezentativac Nemačke Isak
