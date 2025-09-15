Kragujevac: Hitna pomoć imala 56 intervencija, 94 pregleda u ambulanti

Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu (ZUM) Kragujevac imale su pune ruke posla u protekla 24 sata, obavivši ukupno 56 terenskih intervencija.

Od toga, 41 intervencija zabeležena je tokom dana, dok je 15 obavljeno tokom noći. U samoj ambulanti ZUM-a pregledano je 94 odraslih osoba. Tokom dana obavljeno je 37 pregleda, dok je tokom noći taj broj iznosio 57. Zabeleženo je i 10 intervencija na javnom mestu. Najčešći razlozi za obraćanje lekarima tokom dana bili su visok krvni pritisak, problemi sa dijabetesom i astmom. Tokom dana dogodila se i jedna saobraćajna nesreća. Noćni dežurni timovi uglavnom su se