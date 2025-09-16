Spremite se za pljuskove sa grmljavinom Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (foto)

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- Naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom sa severozapada Balkana postepeno se premešta na istok, ka našem području, pa će u kasnijim popodnevnim satima prvo zahvatiti Bačku, Srem i Mačvanskom okrugu, a uveče i tokom noći proširiće se i na ostale predele. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i pojačanju, a u zoni premeštanja fronta, ponegde se kratkotrajno očekuju i olujni udari. U sredu vetrovito i svežije U sredu (17. septembra) promenljivo