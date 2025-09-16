Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo, uveče kiša

Beta pre 6 sati

U Srbiji će danas ujutro biti magla po kotlinama, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i pljuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od sedam stepeni do 17 stepeni, a najviša od 26 na severu Vojvodine do 33 stepena na jugu i istoku Srbije.

I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura biće od 13 stepeni do 17, a najviša oko 30 stepeni. U toku noći očekuje seprolazna oblačnost s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

(Beta, 16.09.2025)

