"Beba je bila zdrava, za jedan dan je umrla": Otac deteta koje je preminulo u Konjicu: "u bolnici rekli da nemaju sanitetsko vozilo, policija nas sprovodila rotacijama"

Blic pre 3 sata
"Beba je bila zdrava, za jedan dan je umrla": Otac deteta koje je preminulo u Konjicu: "u bolnici rekli da nemaju sanitetsko…

Javnost u BiH potresena je tragedijom koja se dogodila u nedelju, 7.septembra, kada je jedanaestomesečna beba iz Konjica preminula na putu do bolnice u Mostaru. Roditelji su svog mališana, kako tvrde, morali da prevezu sopstvenim vozilom do Mostara jer im je u Opštoj bolnici Konjic rečeno da nemaju sanitetsko vozilo.

- Jedanaestomesečni dečak u nedelju je doveden na CUM SKB-a Mostar bez znakova života. Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali nažalost, bilo je bezuspešno - rekla je Adrijana Pandža, portparolka SKB-a Mostar o slučaju preminule bebe koji potresa BiH. Denis Duranović, otac dečaka, smogao je snage da ispriča šta se dogodilo tog dana u Konjicu. - Dete je bilo zdravo. Sve je bilo normalno. U subotu uveče je iznenada dobio temperaturu. Nakon merenja, pokazivalo je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Beba je bila zdrava, za jedan dan je umrla": Otac deteta koje je preminulo u Konjicu: "u bolnici rekli da nemaju sanitetsko…

"Beba je bila zdrava, za jedan dan je umrla": Otac deteta koje je preminulo u Konjicu: "u bolnici rekli da nemaju sanitetsko vozilo, policija nas sprovodila rotacijama"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Mostar

Hronika, najnovije vesti »

Studenti Mašinskog se oglasili povodom nalaska droge u ormarićima na fakultetu

Studenti Mašinskog se oglasili povodom nalaska droge u ormarićima na fakultetu

Blic pre 2 sata
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo i paljenje kuće u Obrenovcu

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo i paljenje kuće u Obrenovcu

Danas pre 1 sat
Studenti pronašli marihuanu na Mašinskom fakultetu u Beogradu

Studenti pronašli marihuanu na Mašinskom fakultetu u Beogradu

Danas pre 1 sat
Ovo je Darko koji je ubijen u Nišu: Na licu mesta potresne scene, komšije pale sveće (foto)

Ovo je Darko koji je ubijen u Nišu: Na licu mesta potresne scene, komšije pale sveće (foto)

Blic pre 2 sata
"Beba je bila zdrava, za jedan dan je umrla": Otac deteta koje je preminulo u Konjicu: "u bolnici rekli da nemaju sanitetsko…

"Beba je bila zdrava, za jedan dan je umrla": Otac deteta koje je preminulo u Konjicu: "u bolnici rekli da nemaju sanitetsko vozilo, policija nas sprovodila rotacijama"

Blic pre 3 sata