Danas pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom

Ujutro po pojedinim kotlinama magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i pljuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 17, a najviša od 26 na severu Vojvodine do 33