MUP o incidentu na protestu poljoprovrednika: Četvorica uhapšena zbog nasilničkog ponašanja

Novosadska policija je uhapsila Ž. Đ. (1978) iz okoline Zrenjanina, N. A. (1995) iz Novog Sada i R. P. (1978) i D. K. (1964) iz okoline Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nasilničko ponašanje. – Sumnja se da su oni juče, na neprijavljenom javnom okupljanju u Novom Sadu, vređali dvojicu Novosađana, a zatim jednog od njih fizički napali i oborili na zemlju – stoji u saopštenju MUP-a. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48