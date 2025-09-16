MUP o incidentu na protestu poljoprovrednika: Četvorica uhapšena zbog nasilničkog ponašanja

Moj Novi Sad pre 37 minuta
MUP o incidentu na protestu poljoprovrednika: Četvorica uhapšena zbog nasilničkog ponašanja
Novosadska policija je uhapsila Ž. Đ. (1978) iz okoline Zrenjanina, N. A. (1995) iz Novog Sada i R. P. (1978) i D. K. (1964) iz okoline Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nasilničko ponašanje. – Sumnja se da su oni juče, na neprijavljenom javnom okupljanju u Novom Sadu, vređali dvojicu Novosađana, a zatim jednog od njih fizički napali i oborili na zemlju – stoji u saopštenju MUP-a. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Slankamenac: Među provokatorima i onaj po nadimku Šulc, poljoprivrednici uhapšeni da bi nas zastrašili

Slankamenac: Među provokatorima i onaj po nadimku Šulc, poljoprivrednici uhapšeni da bi nas zastrašili

N1 Info pre 36 minuta
MUP: Četiri osobe privedene tokom protesta poljoprivrednika u Novom Sadu

MUP: Četiri osobe privedene tokom protesta poljoprivrednika u Novom Sadu

Vreme pre 26 minuta
Uhapšena tri poljoprivrednika, osumnjičeni za nasilničko ponašanje

Uhapšena tri poljoprivrednika, osumnjičeni za nasilničko ponašanje

NoviSad.com pre 46 minuta
Pogledajte snimak privođenja poljoprivrednika iz Novog Sada i Bačke Palanke VIDEO

Pogledajte snimak privođenja poljoprivrednika iz Novog Sada i Bačke Palanke VIDEO

Nova pre 22 minuta
MUP: Uhapšeno četvoro na protestu poljoprivrednika u Novom Sadu

MUP: Uhapšeno četvoro na protestu poljoprivrednika u Novom Sadu

Danas pre 47 minuta
Uhapšen Ž. Đ. (1978) iz okoline Zrenjanina i još 3 poljoprivrednika sa protesta u Novom Sadu! Saopštenje policije

Uhapšen Ž. Đ. (1978) iz okoline Zrenjanina i još 3 poljoprivrednika sa protesta u Novom Sadu! Saopštenje policije

Volim Zrenjanin pre 56 minuta
MUP: Uhapšene četiri osobe zbog vređanja i fizičkog napada na skupu u Novom Sadu

MUP: Uhapšene četiri osobe zbog vređanja i fizičkog napada na skupu u Novom Sadu

RTS pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadZrenjaninMUPBačkaBačka Palanka

Društvo, najnovije vesti »

Kad poziv na 194 postaje lutrija: Pokret Pravo na život – MERI poziva na protest u sredu

Kad poziv na 194 postaje lutrija: Pokret Pravo na život – MERI poziva na protest u sredu

Mašina pre 1 minut
Šapić: Trudili smo se da ne dižemo cene grejanja, ali znate kakva je inflacija bila do skoro

Šapić: Trudili smo se da ne dižemo cene grejanja, ali znate kakva je inflacija bila do skoro

Nova pre 12 minuta
ANEM o navodima ruske službe: Udruženi propagandni poduhvat protiv nezavisnih medija u Srbiji

ANEM o navodima ruske službe: Udruženi propagandni poduhvat protiv nezavisnih medija u Srbiji

Jugmedia pre 6 minuta
Džeparenje je prevaziđeno, sada nam novac kradu lažnim SMS porukama, pozivima i reklamama: Kako da prepoznamo prevaru

Džeparenje je prevaziđeno, sada nam novac kradu lažnim SMS porukama, pozivima i reklamama: Kako da prepoznamo prevaru

Blic pre 12 minuta
(Foto): Održana promocija knjige "Pokondirena tikva" na Paviljonu Srbije na Expo u Japanu

(Foto): Održana promocija knjige "Pokondirena tikva" na Paviljonu Srbije na Expo u Japanu

Blic pre 7 minuta