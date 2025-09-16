MUP: Četiri osobe privedene tokom protesta poljoprivrednika u Novom Sadu

Vreme pre 5 sati
MUP: Četiri osobe privedene tokom protesta poljoprivrednika u Novom Sadu

Povod za privođenje je incident na protestu u Novom Sadu kada su poljoprivrednike u dva navrata provocirala dva čoveka

Policija u Novom Sadu uhapsila je Ž. Đ. (1978) iz okoline Zrenjanina, N. A. (2004) iz Novog Sada i R. P. (1978) i D. K. (1964) iz okoline Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nasilničko ponašanje, saopštio je MUP. Navedeno je da su oni osumjičeni da su oni u ponedeljak u Novom Sadu, tokom protesta poljoprivrednika, „vređali dvojicu Novosađana, a zatim jednog od njih fizički napali i oborili na zemlju“. Njima je određeno
