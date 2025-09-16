Skup podrške uhapšenim poljoprivrednicima najavljen za sredu ispred suda

Radio 021 pre 4 sati  |  021.rs
Skup podrške uhapšenim poljoprivrednicima najavljen za sredu ispred suda

Studenti i zborovi građana Novog Sada najavili su za sredu, 17. septembar, okupljanje ispred suda.

Kako najavljuju, organizuje se skup podrške privedenim poljoprivrednicima, koji će sutra biti saslušani. Okupljanje je najavljeno za 11 časova. View this post on Instagram A post shared by DUBOKO ORANJE SISTEMA! (@poljns_blokada) Četvorica članova Inicijative za opstanak poljoprivrednika privedena su u utorak ujutru zbog incidenta koji se dogodio u ponedeljak na protestu ispred Banovine. Do incidenta je došlo kada je nekoliko osoba upalo na protest
