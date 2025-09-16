Student u Novom Sadu stupio u štrajk glađu zbog pritvora

Serbian News Media pre 1 sat
Student u Novom Sadu stupio u štrajk glađu zbog pritvora

Bogdan Jovičić, student koji je pritvoren nakon demoliranja prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu u avgustu, otpočeo je štrajk glađu pre šest dana.

Na konferenciji za novinare organizovanoj tim povodom u kampusu Univerziteta u Novom Sadu rečeno je da je Jovičić priveden nakon uništavanja prostorija SNS na Bulevaru oslobođenja, u Stražilovskoj i Kosovskoj ulici, po krivičnoj prijavi za nasilje na javnom skupu. Advokat Srđan Kovačević rekao je da je Jovičiću 11. septembra pritvor produžen za još 30 dana posle čega je odbio da jede i samo pije vodu. Knežević je pročitao Jovičićevo pismo u kojem se, između
Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaMUPŠtrajk glađuSNSprotesti

