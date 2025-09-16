Vreme promenljivo i sveže, sa mogućim pljuskovima

Serbian News Media pre 7 sati
Vreme promenljivo i sveže, sa mogućim pljuskovima

Vreme u Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, vetrovito i sveže, sa kratkotrajnim pljuskovima na istoku i jugu zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prestanak padavina u tim područjima očekuje se tokom prepodneva, a duvaće umeren i povremeno jak severozapadni vetar, koji će posle podne oslabiti. Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 16, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena U Beogradu će vreme sutra takođe biti promenljivo oblačno, vetrovito i svežije, sa umerenim i povremeno jakim severozapadnim vetrom, koji će tokom dana oslabiti. Najniža temperatura biće oko 14 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena.
