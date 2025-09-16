Komisija UN: Akcije Izraela u Gazi – genocid

Sputnik pre 1 sat
Komisija UN: Akcije Izraela u Gazi – genocid

Istraga Komisije Ujedinjenih nacija utvrdila je da su izraelske snage počinile genocid nad palestinskim stanovništvom u Gazi, a među odgovornima su, prema navodima komisije, i najviši izraelski lideri, uključujući premijera Benjamina Netanijahua.

U izveštaju od 72 strane, komisija je navela četiri od pet radnji koje, prema Konvenciji UN o genocidu iz 1948. godine, čine genocid: ubistva, nanošenje teških telesnih i mentalnih povreda, nametanje uslova koji dovode do uništenja populacije i mere za sprečavanje rađanja, preneo je Rojters. Izveštaj uključuje dokaze o ubistvima, blokadama humanitarne pomoći, prisilnim raseljavanjima, kao i uništavanju medicinskih ustanova, uključujući kliniku za plodnost.
