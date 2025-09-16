Izveštaj UN komisije optužuje Izrael za genocid, izraelski zvaničnici poručuju da je lažan

Nedeljnik pre 1 sat
Izveštaj UN komisije optužuje Izrael za genocid, izraelski zvaničnici poručuju da je lažan

Misija Ujedinjenih nacija za utvrđivanje činjenica zaključila je danas da je Izrael počinio genocid u Gazi i da su najviši izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanijahua, podsticali te radnje.

Izrael je ove optužbe nazvao skandaloznim. Izveštaj UN-a, objavljen u trenutku kada je Izrael najavio početak kopnene operacije u gradu Gazi, navodi primere masovnih ubistava, blokade humanitarne pomoći, prisilnog raseljavanja i uništavanja klinike za plodnost kao dokaze za svoje nalaze o genocidu. Ovi zaključci se poklapaju sa stavovima drugih udruženja naučnika i organizacija za ljudska prava, prenosi Rojters.
