Izrael je počinio genocid u Gazi, saopštila istražna komisija Ujedinjenih nacija

Nezavisna međunarodna istražna komisija Ujedinjenih nacija saopštila je da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi.

Novi izveštaj navodi da postoje razumni razlozi za zaključak da su četiri od pet činova genocida definisanih međunarodnim pravom počinjena od početka rata sa Hamasom 2023.

To su ubijanje pripadnika grupe, nanošenje teških telesnih i mentalnih povreda, namerno stvaranje uslova usmerenih na uništenje grupe i sprečavanje rađanja.

Kao dokaz genocidne namere navode se izjave izraelskih lidera i obrazac ponašanja izraelskih snaga.

Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da kategorički odbacuje izveštaj, osuđujući ga kao „izobličen i lažan“.

Portparol ministarstva je optužio troje stručnjaka u komisiji da služe kao „Hamasovi posrednici“ i da se „u potpunosti oslanjaju na Hamasove laži, koje su drugi oprali i ponavljali“, a koje su „već bile temeljno razotkrivene“.

„U oštroj suprotnosti sa lažima u izveštaju, Hamas je strana koja je pokušala genocid u Izraelu - ubivši 1.200 ljudi, silovavši žene, spalivši porodice žive i otvoreno proglasivši ubistva svakog Jevrejina kao njen cilj“, dodao je.

Izraelska vojska je pokrenula kampanju u Gazi kao odgovor na napad Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 je uzeto za taoca.

Veruje se da je, od ukupnog broja, još 48 talaca u zatočeništvu u Gazi.

Najmanje 64.905 ljudi je ubijeno u izraelskim napadima u Gazi od tada, prema podacima Ministarstva zdravlja te teritorije kojim upravlja Hamas.

Većina stanovništva je takođe više puta raseljena, procenjuje se da je više od 90 odsto domova oštećeno ili uništeno, urušeni su sistemi zdravstvene zaštite, vodosnabdevanja, sanitacije i higijene.

Stručnjaci za bezbednost hrane koje podržavaju UN proglasili su glad u gradu Gazi.

Nezavisnu međunarodnu istražnu komisiju o okupiranoj palestinskoj teritoriji osnovao je Saveta UN za ljudska prava 2021. zbog istrage svih navodnih kršenja međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava.

Tročlanim stručnim panelom predsedava Navi Pilaj, bivša šefica UN za ljudska prava iz Južne Afrike, koja je bila predsednica Međunarodnog tribunala za genocid u Ruandi.

U najnovijem izveštaju komisije navodi se da su izraelske vlasti i izraelske snage počinile četiri od pet dela genocida definisanih Konvencijom o genocidu iz 1948. godine protiv nacionalne, etničke, rasne ili verske grupe - u ovom slučaju, Palestinaca u Gazi:

Ubijanje članova grupe napadima na zaštićene objekte; ciljanje civila i drugih zaštićenih lica; namerno izazivanje uslova koji uzrokuju smrt

ciljanje civila i drugih zaštićenih lica; namerno izazivanje uslova koji uzrokuju smrt Nanošenje teških telesnih ili mentalnih povreda članovima grupe putem direktnih napada na civile i zaštićene objekte; teško zlostavljanje pritvorenika; prisilno raseljavanje; uništavanje životne sredine

teško zlostavljanje pritvorenika; prisilno raseljavanje; uništavanje životne sredine Namerno nametanje životnih uslova sračunatih na uništenje grupe u potpunosti ili delimično kroz uništavanje objekata i zemljišta neophodnih za Palestince; uništavanje i uskraćivanje pristupa medicinskim uslugama; prisilno raseljavanje; blokiranje dostavljanja osnovne pomoći, vode, struje i goriva Palestincima; reproduktivno nasilje; specifični uslovi koji utiču na decu

uništavanje i uskraćivanje pristupa medicinskim uslugama; prisilno raseljavanje; blokiranje dostavljanja osnovne pomoći, vode, struje i goriva Palestincima; reproduktivno nasilje; specifični uslovi koji utiču na decu Uvođenje mera namenjenih sprečavanju porođaja tokom napada na najveću kliniku za plodnost u Gazi u decembru 2023, kada je navodno uništeno oko 4.000 embriona i 1.000 uzoraka sperme i neoplođenih jajnih ćelija

Reuters Izraelska vojska je naredila stotinama hiljada Palestinaca da napuste grad Gazu pred početak ofanzive

Da bi se ispunila pravna definicija prema Konvenciji o genocidu, mora da se utvrdi i da je počinilac uradio bilo koje od tih dela sa posebnom namerom da uništi grupu u celini ili delimično.

Komisija kaže da je analizirala izjave izraelskih lidera i tvrdi da su predsednik Isak Hercog, premijer Benjamin Netanjahu i bivši ministar odbrane Joav Galant „podstakli na izvršenje genocida“.

Takođe navodi da je „genocidna namera bila jedini razuman zaključak“ koji je mogao da se izvuče iz obrasca ponašanja izraelskih vlasti i snaga bezbednosti u Gazi.

Komisija kaže da obrazac ponašanja uključuje namerno ubijanje i ozbiljno povređivanje velikog broja Palestinaca upotrebom teške municije, sistematske i široko rasprostranjene napade na verske, kulturne i obrazovne objekte, i nametanje opsade Gaze i izgladnjivanje njenog stanovništva.

Izraelska vlada insistira da su njeni napori usmereni isključivo na demontažu kapaciteta Hamasa, a ne na narod Gaze. Tvrde da njene snage deluju u skladu sa međunarodnim pravom i preduzimaju sve izvodljive mere kako bi ublažile štetu po civile.

„Već 7. oktobra 2023, premijer Netanjahu se zakleo da će sprovesti... 'moćnu osvetu' nad 'svim mestima gde je Hamas raspoređen, skriva se i deluje, u tom zlom gradu, pretvorićemo ih u ruševine'“, rekla je Pilaj u intervjuu za BBC.

„Njegova upotreba fraze 'zli grad' u istoj izjavi implicirala je da je ceo grad Gazu video kao odgovornog i metu osvete. I rekao je Palestincima da 'odu sada jer ćemo snažno delovati svuda'.“

Dodala je: „Trebale su nam dve godine da prikupimo sve akcije i donesemo činjenične nalaze, proverimo da li se to dogodilo... Samo činjenice će vas voditi. I možete to podvesti pod Konvenciju o genocidu samo ako su ta dela učinjena sa tom namerom.“

Komisija kaže da se dela izraelskih političkih i vojnih lidera „mogu pripisati državi Izrael“ i da država stoga „snosi odgovornost za neuspeh u sprečavanju genocida, izvršenje genocida i neuspeh u kažnjavanju genocida“.

Takođe upozorava da sve ostale zemlje imaju neposrednu obavezu prema Konvenciji o genocidu da „spreče i kazne zločin genocida“, koristeći sve mere koje su im na raspolaganju. Ako to ne učine, kaže se, mogle bi da budu saučesnice.

„Nismo otišli ​​​​toliko daleko da imenujemo strane kao saučesnice u genocidu. Ali to je... tekući rad ove komisije. Doći će i dotle", rekla je Pilaj.

Brojne međunarodne i izraelske organizacije za ljudska prava, nezavisni stručnjaci UN i naučnici takođe su optužili Izrael za genocid nad Palestincima u Gazi.

Međunarodni sud pravde (MSP) u međuvremenu saslušava slučaj koji je pokrenula Južna Afrika, a koji optužuje izraelske snage za genocid. Izrael je slučaj nazvao „potpuno neosnovanim“ i zasnovanim na „pristrasnim i lažnim tvrdnjama“.

