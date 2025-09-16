Komisija UN: Akcije Izraela u Gazi – genocid

Istraga Komisije Ujedinjenih nacija utvrdila je da su izraelske snage počinile genocid nad palestinskim stanovništvom u Gazi, a među odgovornima su, prema navodima komisije, i najviši izraelski lideri, uključujući premijera Benjamina Netanijahua.

U izveštaju od 72 strane, komisija je navela četiri od pet radnji koje, prema Konvenciji UN o genocidu iz 1948. godine, čine genocid: ubistva, nanošenje teških telesnih i mentalnih povreda, nametanje uslova koji dovode do uništenja populacije i mere za sprečavanje rađanja, preneo je Rojters. „U Gazi se dešava genocid. Odgovornost leži na izraelskim vlastima na najvišim nivoima, koje su skoro dve godine sprovodile kampanju sa namerom da unište palestinski narod u