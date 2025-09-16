Erdogan pronašao način da Izrael dovede u ćošak

postupci premijera Benjamina Netanijahua predstavljaju „jednu od najmračnijih stranica u istoriji čovečanstva“

Glasanja u Ujedinjenim nacijama o statusu Pojasa Gaze pokazuju sve veću izolaciju Izraela na međunarodnoj sceni, a očekivano priznanje Palestine od strane zapadnih zemalja dodatno će oslabiti poziciju jevrejske države, poručio je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, prenosi agencija Anadolija. „Promena volje u glasanju o rezolucijama UN jasno pokazuje da Izrael vrši genocid. Verujem da će priznanje Palestine kao države od strane zapadnih zemalja dodatno dovesti