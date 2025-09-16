Pljuskovi stižu već poslepodne, evo i gde! A sutra svega 11°c ujutru: Oglasio se RHMZ

U SREDU VETROVITO I SVEŽIJE

Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vremeuz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 26 stepeni na severu Vojvodine do 33 stepena na jugu i istoku Srbije. Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i pojačanju, u zoni fronta i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine. U sredu (17. septembra)