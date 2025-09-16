Sankcije protiv Rusije zaustavljene: Energetska kriza diktira politiku EU

Vesti online pre 4 sati  |  Alo (K.D.)
Sankcije protiv Rusije zaustavljene: Energetska kriza diktira politiku EU

Evropska unija neće predstaviti 19. paket sankcija protiv Rusije sutra, uprkos najavama, a ovo pitanje je odloženo na neodređeno vreme, piše “Politiko”, pozivajući se na evropske diplomate.

Prema navodima ovog medija, odlaganje je posledica činjenice da se fokus EU pomerio sa uvođenja novih sankcija Rusiji na vršenje pritiska na Slovačku i Mađarsku da “smanje zavisnost od ruske nafte”. Navode i da, “uprkos pritisku Trampa”, EU neće moći da se odrekne ruskih energetskih resursa pre 2027. godine – roka koji je postavio Brisel. Prema rečima izvora, 16. septembra će se sastati evropski zvaničnici, koji se bave energetskim pitanjima, kako bi razgovarali “o
