Uživo ima mrtvih vojnika kod granice, odzvanjaju eksplozije Rusi javljaju šta se dešava na frontu!

Alo pre 1 sat
Uživo ima mrtvih vojnika kod granice, odzvanjaju eksplozije Rusi javljaju šta se dešava na frontu!

Sukob u Ukrajini, 1.302. dan! Nakon prvih eksplozija nestala je struja u Čerkaskoj oblast. Takođe, ruska strana tvrdi da su u blizini granice sa Kurskom oblašću eleminisani ukrajinski vojnici.

Odobreni su prvi paketi vojne pomoći SAD Ukrajini pod administracijom Donalda Trampa, rekli su izvori agencije Rojters. EPA/STRINGER Pogledaj galeriju EPA/STRINGER Pogledaj galeriju EPA/STRINGER Pogledaj galeriju EPA/STRINGER Pogledaj galeriju EPA/STRINGER Pogledaj galeriju BLOG UŽIVO Ruski vojnici eliminisali su grupu ukrajinskih vojnika u blizini granice sa Kurskom oblašću, saopštilo je Ministarstvo odbrane . „U Sumskoj oblasti, vojnici iz 352. motostreljačkog
