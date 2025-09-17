Vlahović: "Nije to bes"

B92 pre 15 minuta
Vlahović: "Nije to bes"

Fudbaler Juventusa Dušan Vlahović kaže da nije ljut nakon svega što se desilo proteklog leta.

Vlahović je bio na izlaznim vratima kluba, ali je u međuvremenu proradio i ponovo pobrao simpatije navijača. Nakon utakmice sa Dortmundom (4:4), u kojoj je upisao dva gola i asistenciju, upitan je da li nakon svega igra sa besom. "Nije to bes. Znate, za mene leto nije bilo lako, 99 odsto stvari koje su se pisale nisu imale veze sa realnošću. Ali iz toga sam izvukao snagu. Da bi dokazao nešto, uvek moraš da budeš gladan. Ja nikad nisam zadovoljan, hteo sam i treći
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vlahović dvostruki strelac u remiju Juventusa, pobede Reala, Karabaga i Totenhema u LŠ

Vlahović dvostruki strelac u remiju Juventusa, pobede Reala, Karabaga i Totenhema u LŠ

Nedeljnik pre 5 minuta
Dušan Vlahović ove sezone korisniji kao rezerva: Srbinu "ne prija" uloga startera

Dušan Vlahović ove sezone korisniji kao rezerva: Srbinu "ne prija" uloga startera

Euronews pre 15 minuta
Pogledajte kako je Vlahović spasao Juventus i zapušio usta kritičarima! Dva gola i asistencija - Srbin ušao sa klupe i…

Pogledajte kako je Vlahović spasao Juventus i zapušio usta kritičarima! Dva gola i asistencija - Srbin ušao sa klupe i napravio pravi dar-mar!

Kurir pre 10 minuta
Srbin nije mogao više da ćuti! Oglasio se Dušan Vlahović i otkrio šta mu je na duši celo leto

Srbin nije mogao više da ćuti! Oglasio se Dušan Vlahović i otkrio šta mu je na duši celo leto

Večernje novosti pre 31 minuta
"Ne, nije to bes..." Vlahović posle čudesne partije otvorio dušu: Nije bilo lako - 99 odsto stvari koje su pisali o meni nisu…

"Ne, nije to bes..." Vlahović posle čudesne partije otvorio dušu: Nije bilo lako - 99 odsto stvari koje su pisali o meni nisu imale veze sa realnošću!

Kurir pre 40 minuta
Nastavlja se prvo kolo Lige šampiona – derbiji u Minhenu i Liverpulu, debituje Pafos

Nastavlja se prvo kolo Lige šampiona – derbiji u Minhenu i Liverpulu, debituje Pafos

RTS pre 1 sat
Vlahović zablistao i postigao dva gola, a onda odbrusio provokatorima: Čak 99 odsto stvari koje su pričali nema veze sa istinom…

Vlahović zablistao i postigao dva gola, a onda odbrusio provokatorima: Čak 99 odsto stvari koje su pričali nema veze sa istinom

Nova pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalJuventus

Sport, najnovije vesti »

Vlahović dvostruki strelac u remiju Juventusa, pobede Reala, Karabaga i Totenhema u LŠ

Vlahović dvostruki strelac u remiju Juventusa, pobede Reala, Karabaga i Totenhema u LŠ

Nedeljnik pre 5 minuta
Tudor o Vlahoviću: "Bilo je dobro što nije igrao od starta"

Tudor o Vlahoviću: "Bilo je dobro što nije igrao od starta"

Sportske.net pre 0 minuta
Kakav potres - Murinjov "izdajnički" povratak posle četvrt veka!

Kakav potres - Murinjov "izdajnički" povratak posle četvrt veka!

Sportske.net pre 21 minuta
Francuzi i Grci se oprostili od Dejana Milovanovića

Francuzi i Grci se oprostili od Dejana Milovanovića

Danas pre 11 minuta
Interesantan transfer: Bivši napadač Partizana ima novi klub!

Interesantan transfer: Bivši napadač Partizana ima novi klub!

Hot sport pre 0 minuta