Poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka razmenio sa cimerom

Tajler Robinson, 22-godišnjak osumnjičen da je ubio konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, poslao je poruke cimeru posle ubistva, u kojima pominje mogući motiv, pokazuju sudska dokumenta.

Neimenovani cimer rekao je istražiteljima da mu je Robinson preneo da je ostavio priznanje ispod tastature posle pucnjave10. septembra u univerzitetskom dvorištu u Oremu, rekli su tužioci.

Cimer, koji je bio u ljubavnoj vezi sa Robinsonom, trans je osoba u procesu tranzicije da postane žena, dodali su.

U nastavku su poruke koje je osumnjičeni razmenio sa cimerom na dan ubistva, a koje je cimer dao istražiteljima.

Robinson: Ostavi sve što radiš, pogledaj ispod moje tastature.

(Kada je cimer pogledao, ispod tastature je bila poruka na kojoj je navodno pisalo: „Imam priliku da smaknem Čarlija Kirka i iskoristiću je“)

Cimer: Šta?????????????????? Šališ se, zar ne????

Robinson: OK sam, ljubavi, ali ću još neko vreme biti zaglavljen u Oremu. Ne bi trebalo da prođe dugo dok ne budem mogao da dođem kući, ali moram još da pokupim moju pušku. Da budem iskren, nadao sam se da ću ovo držati kao tajnu dok ne umrem. Žao mi je što sam te umešao.

Cimer: Ti nisi onaj ko je to uradio, zar ne????

Robinson: Jesam, žao mi je

Cimer: Mislio sam da su uhvatili tu osobu?

Robinson: Ne, pokupili su nekog ludog matorca, a onda su ispitali nekoga u sličnoj odeći. Planirao sam da pokupim pušku sa mesta gde sam je ostavio ubrzo potom, ali je taj deo grada zatvoren. Mirno je, skoro dovoljno da izađem, ali ostalo je jedno vozilo.

Cimer: Zašto?

Robinson: Zašto sam to uradio?

Cimer: Da.

Robinson: Bilo mi je dosta njegove mržnje. Za neku mržnju nema drugog rešenja (osim ovog).

Reuters Tajler Robinson tokom onlajn saslušanja u zatvoru u Juti

Robinson: Ako uspem da uzmem pušku a da me ne vide, neću ostaviti nikakve dokaze. Pokušaću ponovo da je uzmem, nadam se da su otišli. Nisam video da su je našli.

Cimer: Koliko dugo si ovo planirao?

Robinson: Malo više od nedelju dana mislim. Mogu da priđem mestu gde sam ostavio pušku, ali su policijska kola parkirana odmah pored. Mislim da su već pročešljali to mesto, ali ne želim da rizikujem.

Robinson: Da sam se bar vratio i zgrabio je čim sam došao do mog vozila... Plašim se šta će moj otac da uradi ako ne vratim dedinu pušku... ne znam da li ima serijski broj, ali neće ih dovesti do mene. Brinem se zbog otisaka, morao sam da je ostavim u žbunju gde sam se presvukao. Nisam mogao niti sam imao vremena da je ponesem... Možda budem morao da je ostavim i da se nadam da neće pronaći otiske. Kako ću (psovka) objasniti ocu da sam je izgubio... Jedino što sam ostavio je puška umotana u peškir... Sećaš sam kako sam gravirao metke?... Moraću da je ostavim, to je stvarno (psovka) bez veze... Sudeći po ovome danas, dedina puška dobro radi.

Robinson: Izbriši ove poruke.

Robinson: Moj otac hoće fotografiju puške... Kaže da deda hoće da zna ko šta ima, agenti su objavili fotografiju puške i veoma je jedinstvena. Upravo me zove, ne javljam se.

Robinson: Od kada je Tramp postao predsednik, (moj otac) je postao njegov veliki obožavalac.

Robinson: Predaću se dobrovoljno, jedan od mojih komšija je zamenik šerifa

Robinson: Jedino o tebi brinem, ljubavi.

Cimer: Ja mnogo više brinem o tebi.

Robinson: Ne pričaj sa medijima, molim te. Nemoj da daješ intervjue, ne komentariši... Ako te policija bude ispitivala, traži advokata i ćuti.

Pogledajte trenutak kada je ubijen Čarli Kirk

