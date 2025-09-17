BBC vesti na srpskom

Poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka razmenio sa cimerom

„Šališ se, zar ne????", napisao je cimer, pošto mu je osumnjičeni rekao da je on ubio Čarlija Kirka, piše u sudskim dokumentima.

BBC News pre 30 minuta  |  Brađeš Upadijaj -
Dokument u kome su poruke razmenjene između Tejlora Robinsona i njegovog cimera
Reuters

Tajler Robinson, 22-godišnjak osumnjičen da je ubio konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, poslao je poruke cimeru posle ubistva, u kojima pominje mogući motiv, pokazuju sudska dokumenta.

Neimenovani cimer rekao je istražiteljima da mu je Robinson preneo da je ostavio priznanje ispod tastature posle pucnjave10. septembra u univerzitetskom dvorištu u Oremu, rekli su tužioci.

Cimer, koji je bio u ljubavnoj vezi sa Robinsonom, trans je osoba u procesu tranzicije da postane žena, dodali su.

U nastavku su poruke koje je osumnjičeni razmenio sa cimerom na dan ubistva, a koje je cimer dao istražiteljima.

Robinson: Ostavi sve što radiš, pogledaj ispod moje tastature.

(Kada je cimer pogledao, ispod tastature je bila poruka na kojoj je navodno pisalo: „Imam priliku da smaknem Čarlija Kirka i iskoristiću je“)

Cimer: Šta?????????????????? Šališ se, zar ne????

Robinson: OK sam, ljubavi, ali ću još neko vreme biti zaglavljen u Oremu. Ne bi trebalo da prođe dugo dok ne budem mogao da dođem kući, ali moram još da pokupim moju pušku. Da budem iskren, nadao sam se da ću ovo držati kao tajnu dok ne umrem. Žao mi je što sam te umešao.

Cimer: Ti nisi onaj ko je to uradio, zar ne????

Robinson: Jesam, žao mi je

Cimer: Mislio sam da su uhvatili tu osobu?

Robinson: Ne, pokupili su nekog ludog matorca, a onda su ispitali nekoga u sličnoj odeći. Planirao sam da pokupim pušku sa mesta gde sam je ostavio ubrzo potom, ali je taj deo grada zatvoren. Mirno je, skoro dovoljno da izađem, ali ostalo je jedno vozilo.

Cimer: Zašto?

Robinson: Zašto sam to uradio?

Cimer: Da.

Robinson: Bilo mi je dosta njegove mržnje. Za neku mržnju nema drugog rešenja (osim ovog).

Tejlor Robinson u panciru tokom saslušanja video-linkom
Reuters
Tajler Robinson tokom onlajn saslušanja u zatvoru u Juti

Robinson: Ako uspem da uzmem pušku a da me ne vide, neću ostaviti nikakve dokaze. Pokušaću ponovo da je uzmem, nadam se da su otišli. Nisam video da su je našli.

Cimer: Koliko dugo si ovo planirao?

Robinson: Malo više od nedelju dana mislim. Mogu da priđem mestu gde sam ostavio pušku, ali su policijska kola parkirana odmah pored. Mislim da su već pročešljali to mesto, ali ne želim da rizikujem.

Robinson: Da sam se bar vratio i zgrabio je čim sam došao do mog vozila... Plašim se šta će moj otac da uradi ako ne vratim dedinu pušku... ne znam da li ima serijski broj, ali neće ih dovesti do mene. Brinem se zbog otisaka, morao sam da je ostavim u žbunju gde sam se presvukao. Nisam mogao niti sam imao vremena da je ponesem... Možda budem morao da je ostavim i da se nadam da neće pronaći otiske. Kako ću (psovka) objasniti ocu da sam je izgubio... Jedino što sam ostavio je puška umotana u peškir... Sećaš sam kako sam gravirao metke?... Moraću da je ostavim, to je stvarno (psovka) bez veze... Sudeći po ovome danas, dedina puška dobro radi.

Robinson: Izbriši ove poruke.

Robinson: Moj otac hoće fotografiju puške... Kaže da deda hoće da zna ko šta ima, agenti su objavili fotografiju puške i veoma je jedinstvena. Upravo me zove, ne javljam se.

Robinson: Od kada je Tramp postao predsednik, (moj otac) je postao njegov veliki obožavalac.

Robinson: Predaću se dobrovoljno, jedan od mojih komšija je zamenik šerifa

Robinson: Jedino o tebi brinem, ljubavi.

Cimer: Ja mnogo više brinem o tebi.

Robinson: Ne pričaj sa medijima, molim te. Nemoj da daješ intervjue, ne komentariši... Ako te policija bude ispitivala, traži advokata i ćuti.

Pogledajte trenutak kada je ubijen Čarli Kirk

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.17.2025)

BBC News
Ubistvo Čarlija Kirka: Tužioci traže smrtnu kaznu za Tajlera Robinsona

Ubistvo Čarlija Kirka: Tužioci traže smrtnu kaznu za Tajlera Robinsona

BBC News pre 2 sata
Ruska služba: 'Evropska unija sprema 'Majdan' u Srbiji'; Brisel: 'To nije tačno'

Ruska služba: 'Evropska unija sprema 'Majdan' u Srbiji'; Brisel: 'To nije tačno'

BBC News pre 10 minuta
Odlazak Dejana Milovanovića, 'bombardera' Zvezde: „Ono što je on imao u nozi, to je bilo nemoguće"

Odlazak Dejana Milovanovića, 'bombardera' Zvezde: „Ono što je on imao u nozi, to je bilo nemoguće"

BBC News pre 50 minuta
Tramp u poseti Britaniji: Od 'Leteće Bele kuće' do 'Zveri'

Tramp u poseti Britaniji: Od 'Leteće Bele kuće' do 'Zveri'

BBC News pre 4 sati
'Ko još jede kornjače i žabe': Američka teniserka na udaru zbog komentara o kineskoj hrani

'Ko još jede kornjače i žabe': Američka teniserka na udaru zbog komentara o kineskoj hrani

BBC News pre 2 sata
BBC News

Povezane vesti »

Ubici Čarlija Kirka preti smrtna kazna Američke vlasti zvanično podigle optužnicu protiv Tajlera Robinsona osumnjičenog za…

Ubici Čarlija Kirka preti smrtna kazna Američke vlasti zvanično podigle optužnicu protiv Tajlera Robinsona osumnjičenog za atentat na Trampovog saradnika (foto)

Kurir pre 5 minuta
"Ako ne vratim dedinu pušku...": Objavljena prepiska osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka sa partnerom: "Ljubavi, brinem…

"Ako ne vratim dedinu pušku...": Objavljena prepiska osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka sa partnerom: "Ljubavi, brinem se..." (foto)

Kurir pre 1 sat
Ekonomija smrti: Koliko SAD izdvaja za izvršenje smrtne kazne - hoće li se vratiti na "jeftinije" metode?

Ekonomija smrti: Koliko SAD izdvaja za izvršenje smrtne kazne - hoće li se vratiti na "jeftinije" metode?

Telegraf pre 1 sat
"Ljubavi, brinem šta će reći moj: Stari..." Isplivale poruke koji je optuženi za Kirkovo ubistvo razmenio sa cimerom: Nisi…

"Ljubavi, brinem šta će reći moj: Stari..." Isplivale poruke koji je optuženi za Kirkovo ubistvo razmenio sa cimerom: Nisi valjda kriv, obriši ovo!

Blic pre 1 sat
Poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka razmenio sa cimerom

Poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka razmenio sa cimerom

Radio 021 pre 2 sata
Ubistvo Čarlija Kirka: Tužioci traže smrtnu kaznu za Tajlera Robinsona

Ubistvo Čarlija Kirka: Tužioci traže smrtnu kaznu za Tajlera Robinsona

BBC News pre 2 sata
Poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka razmenio sa cimerom

Poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka razmenio sa cimerom

Južne vesti pre 2 sata
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Nemačka podržala dalju upotrebu zamrznute ruske imovine za finansiranje Ukrajine

Nemačka podržala dalju upotrebu zamrznute ruske imovine za finansiranje Ukrajine

RTV pre 0 minuta
Tramp i Melanija stigli u Veliku Britaniju: Nema crvenog tepiha, a evo ko ih je dočekao: Helikopterom otišli do rezistencije u…

Tramp i Melanija stigli u Veliku Britaniju: Nema crvenog tepiha, a evo ko ih je dočekao: Helikopterom otišli do rezistencije u centru grada (foto)

Blic pre 5 minuta
Prevario pola zemlje i nestao! Mup locirao Ivicu, posrnulog preduzetnika i bivšeg muža misice - evo gde je pobegao

Prevario pola zemlje i nestao! Mup locirao Ivicu, posrnulog preduzetnika i bivšeg muža misice - evo gde je pobegao

Blic pre 5 minuta
Kremlj o Putinu u vojnoj uniformi: Nije prvi put

Kremlj o Putinu u vojnoj uniformi: Nije prvi put

Sputnik pre 5 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Ruske snage pogodile vatrogasnu stanicu u Donjecku, vatrogasci spaseni iz skloništa

uživo RAT U UKRAJINI Ruske snage pogodile vatrogasnu stanicu u Donjecku, vatrogasci spaseni iz skloništa

Euronews pre 5 minuta