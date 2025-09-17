Ruska služba: ‘Evropska unija sprema ‘Majdan’ u Srbiji’; Brisel: ‘To je laž’

BBC News pre 2 sata | Nataša Anđelković - BBC

Alexander Kazakov/SPUTNIK/KREMLIN/EPA/Shutterstock Pismo iz Moskve nisu ozbiljno shvatili samo provladini mediji, već i predsednik Aleksandar Vučić

Veliki brat koji čuva i nadzire, nekad i ćuškama, u svađi je s porodicom, a nesnađeni mlađi bi da odsedi bar za porodičnim ručkom.

Tako nekad izgleda odnos Moskve i Beograda i Evropske unije (EU).

Dok u Srbiji, zemlji kandidatu za članstvo u EU, deset meseci traju antivladini i antikorupcijski protesti, treći put stižu kritikujuća pisma iz Moskve.

Dan pošto je spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila da EU navodno stoji iza nemira u Srbiji i da za godišnjicu novosadske tragedije 1. novembra „spremaju Majdan", iz Brisela su to oštro demantovali.

Iz Moskve su i 2023. upozoravali da se u Srbiji sprema revolucionarni scenario nalik na ukrajinski 2014. kada je u sukobima demonstranata i policije poginulo više od 100 ljudi.

Ruska služba je ovog puta sastavila i spisak nezavisnih medija koji se bave „ispiranjem možda srpske omladine“, a sve kako bi se navodno na vlast dovelo „poslušno rukovodstvo lojalno Briselu".

Optužbe da EU ili zemlje članice podstiču proteste u Srbiji jednostavno nisu tačne, rekao je portparol Evropske komisije za BBC na srpskom.

„Ovo je još jedan pokušaj Rusije da širi dezinformacije i neprijateljsku političku retoriku prema EU, državama članicama i kandidatima.

„Žao nam je što se taj narativ ubrzano širi i u brojnim srpskim medijima", poručili su u pisanom odgovoru za BBC na srpskom.

Srbija, koja je na evropskom putu od 2012. godine, zbog tradicionalno bliskih odnosa sa Moskvom jedina, uz Belorusiju, nije uvela sankcije Rusiji zbog rata Ukrajini.

Saopštenje iz Moskve nisu ozbiljno shvatili samo provladini mediji, već i predsednik Aleksandar Vučić koji je desetak dana ranije poslanike Evropskog parlamenta nazvao „ološem".

Vučić je zahvalio ruskoj službi na informacijama „o pripremanju novog Majdana", ističući da je Srbija „spremna odavno" i pre 15. marta, kada je u Beogradu održan najveći protest predvođen studentima.

https://www.youtube.com/watch?v=0ykXKv5Vqew

„Nemam nikakve sumnje da oni koji su organizovali obojenu revoluciju ne mogu tek tako da odustanu, suviše je novca uloženo, zato će morati da imaju završni pokušaj", rekao je Vučić iz Japana, kao i obično bez objašnjenja ko su tačno organizatori obojene revoluciju.

Navodeći da je reč o jednoj od najvećih i najmoćnijih službi, Beograd sa punom pažnjom čita svako saopštenje SVR-a.

„I kada nas kritikuju zbog municije pažljivo analiziramo i našim ruskim partnerima u skladu sa tim odgovorimo", dodao je Vučić.

Prethodno su ruski obaveštajci u dva navrata kritikovali srpsku namensku industriju zbog izvoza municije na ukrajinski front preko trećih zemalja.

SVR pisao slično pismo i Gruziji

Ruska spoljna obaveštajna služba (SVR) javno deluje poslednjih godina.

U avgustu 2024, neposredno pre izbora u Gruziji u oktobru, objavljeno je saopštenje u kojem se tvrdilo da „Amerikanci spremaju revoluciju u Gruziji".

„Biće Majdan u Tbilisiju“, to je direktan citat, sličan onome što smo videli u saopštenju o Srbiji.

Međutim, u slučaju Gruzije, to je bilo prošle godine, neposredno pre izbora u SAD, dakle tokom mandata Džozefa Bajdena, optužili su Sjedinjene Države da su orkestrirale revoluciju u Gruziji.

U slučaju Srbije, optužuju Brisel i Evropu.

Izgleda da Rusija i dalje pokušava da bude u relativno dobrim odnosima sa Trampovom administracijom i ne optužuju Trampa ni za šta.

Verujem da se u konkretnom slučaju Srbije ovo pismo može tumačiti kao stav zvanične Moskve, jer direktor Sergej Nariškin nema ovlašćenja da radi takve stvari bez odobrenja Kremlja.

Možda je to signal Beogradu da bude spreman, uz poruku „tu smo da vam pomognemo" i možda istovremeno i signal Zapadu.

SVR je počeo da bude glasniji o aktivnostima, kao nikada ranije, otkako je počeo rat u Ukrajini.

Tada su zapadne obaveštajne službe počele da medijima dostavljaju saznanja da Rusija priprema invaziju, i koliko daleko mogu da idu, kako bi pokazali da Zapad shvata rizik i da pokušavaju da urade sve da to spreče.

Odlučili su da pribegnu poslednjoj opciji da to jednostavno objave i naglas kažu da imaju obaveštajne podatke da je Rusija spremna da započne rat.

SVR je zatim krenuo sličnim putem.

U časopisu SVR-a pod nazivom „Špijun“ (na ruskom „Razvedčik“) počeli su da objavljuju navodne dopise ruskih agenata u inostranstvu.

Ali ova pisma više liče na tekstove kolumnista koji kažu da je „Evropa trula, a Rusija pobeđuje", što se obično čuje u ruskim propagandnim TV emisijama.

To potkopava sposobnost i stručnost glavne obaveštajne agencije u Rusiji.

I lokalni mediji na meti ruskih obaveštajaca

U najnovijem pismu sličnog tona, SVR piše da „pojedini nezavisni mediji dobijaju značajnu finansijsku podršku od EU".

Zatim su nabrojane redakcije nekoliko medija i lokalnih portala koji navodno „ispiraju mozak mladima".

Predstavnici ovih portala odbacili su navode, dodajući da bi „voleli da je njihov uticaj toliki", u razgovoru za Danas.

Ovakva saopštenja „koja bez dokaza insinuiraju strane zavere, dovode novinare i medije u direktnu opasnost", poručili su iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Maxim Shipenkov/EPA/Shutterstock Zastava Isusa se često viđa na protestima u Srbiji, a na slici je prikazan skup gde su se mnoge takve vijorile u Moskvi

Pritisak na vlasti u Beogradu

Agencija zadužena za špijunski rad van Rusije navodi i da isprobani scenario „obojene revolucije" u Srbiji ne daje očekivane rezultate, a da su glavni razlog toga patriotska osećanja, uticaj Srpske pravoslavne crkve, kao i sećanje na NATO bombardovanje.

„Veoma je neubičajeno da spoljna obaveštajna služba ukazuje na unutrašnja pitanja neke druge države i da opšti javno s njom", kaže diplomata Srećko Đukić za BBC na srpskom.

Po pravilu, obaveštajne agencije rade u tajnosti i, ukoliko žele, o nekim pitanjima da sarađuju obaveste druge službe o saznanjima koje imaju, poput terorizma.

„Ovo može na prvi pogled izgledati kao prijateljski čin prema vlastima, ali je u stvari pritisak uz poruku da vlasti ne mogu da se nose sa problemima", kaže Đukić.

Moguće je da je ovde sadržana i indirektna poruka Briselu, kao u poslovici „ćerku kara, snaji prigovara", dodaje on.

Nabrajanjem medija „u sitna crevca" ruski obaveštajci pokazuju da su itekako prisutni u Srbiji, a stalnim pominjanjem NATO bombardovanja„kopaju staru ranu", koja nikako da zaraste u srpskom društvu.

„Do pre nekoliko meseci postojale su diskusije da li iza protesta stoji Zapad ili Rusija, možda je ovde ona priča 'ja kritikujem zapad, a ja radim u Srbiji'.

„Studentski i društveni protest nema proevropsku platformu, ne nosi zastave EU, već zastave Srbije i Isusa Hrista, a valjda bi nosili zastave nalogodavaca", kaže diplomata, podsećajući da su i protestna pešačenja i vožnje bicikala studenata ka Briselu imale za cilj samo da se skrene pažnja na korupciju.

Pogledajte kako je izgledao deo studentskog pohoda od Novog Sada do Brisela

Šta su još rekli iz EU?

Strano mešanje i manipulacije informacijama, uključujući antiEU stavove koje propagiraju brojni mediji, kao i dezinformacije, ostaju zabrinjavajuća pitanja kojima se hitno treba pozabaviti, kažu iz Evropske komisije.

„Srpske vlasti moraju da preuzmu veću odgovornost za suzbijanje dezinformacija i obezbede proaktivniju i objektivniju sliku o EU i procesu pristupanja Srbije".

U Srbiji značajno opada podrška ulasku, iako je EU najveći spoljnotrgovinski partner.

Citirali su komesarku Marta Kos koja je prošle nedelje u Evropskom parlamentu rekla „želimo istinski demokratsku Srbiju unutar EU".

„Nastavićemo sa konstruktivnim angažovanjem i učinićemo sve da pomognemo Srbiji da napreduje na putu ka EU.

„Ali da bi se to dogodilo, potrebni su konkretni koraci na demokratskim principima i reformama", navodi se u saopštenju.

Pogledajte video: Zašto je Rus koji je snimao proteste proteran iz Srbije

Reakcije stranaka

Među prvima se oglasila proruska stranka Aleksandra Vulina, Pokret socijalista (PS), upitavši da li je građanima Srbije sada jasno zbog čega je Evropska unija (EU) uložila toliko napora da smeni Vulina sa funkcija, kao i šta je potrebno da se desi da Vlada prestane da zemlju vodi u EU.

Vulin, čija je stranka deo vladajuće koalicije, do aprila 2025. bio je potpredsednik Vlade, ali se nije našao u novom timu premijera Đura Macuta.

Nekadašnji šef BIA je od ruskog predsednika Vladimira Putina dobio Orden prijateljstva zbog saradnje tajnih službi dve zemlje, a Amerika ga je stavila pod sankcije, optužujući ga da je „upleten u transnacionalni organizovani kriminal, ilegalne operacije narkoticima i zloupotrebu javne funkcije".

Ruska obaveštajna služba ponovo je izmišljanjem „srpskog Majdana" punom snagom podržala Vučićev režim, saopštio je Dragan Đilas, predsednik opozicione Stranke slobode i pravde.

„To nije prvi put - isto su radili i pred proteste organizovane zbog krađe izbora pre godinu i po dana", rekao je on.

I tada se Vučić javno zahvaljivao na „informacijama“ koje su mu dali, po kojima je opozicija navodno pripremala taj isti „srpski Majdan", podsetio je Đilas.

„Ono što nikada nisu 'otkrili' je ono što i sam Vučić krije: ko danas predstavlja Srbiju u rusko-srpskom komitetu za borbu protiv 'obojenih revolucija'?

„Da li je to i dalje Vulin?", pitao je on.

Pogledajte i ovaj video o ruskoj TV propagandi u vezi sa ratom u Ukrajini

https://www.youtube.com/watch?v=2o0kkO71FlE

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.17.2025)