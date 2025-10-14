Izbor članova Saveta REM – Odbor za kulturu i informisanje raspravlja o kandidatima i predlagačima

RTS pre 3 sata
Izbor članova Saveta REM – Odbor za kulturu i informisanje raspravlja o kandidatima i predlagačima

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održaće danas sednicu na kojoj će se raspravljati o listi ovlašćenih predlagača i kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.

Novi izbor članova Saveta REM-a prekinut je početkom jula zbog neslaganja predstavnika civilnog sektora i Odbora za kulturu i informisanje u vezi sa tim koje organizacije ispunjavaju zakonske uslove da budu ovlašćeni predlagači u kategorijama udruženja kompozitora, filmskih, scenskih i dramskih umetnika i kategoriji udruženja za zaštitu dece. Na sednici Odbora za kulturu i informisanje održanoj početkom jula usaglašeni su kandidati za članove Saveta REM-a u
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Danas nastavak sednice Odbora za kulturu i informisanje o izboru članova Saveta REM-a

Danas nastavak sednice Odbora za kulturu i informisanje o izboru članova Saveta REM-a

NIN pre 21 minuta
Danas nastavak sednice Odbora za kulturu i informisanje o izboru članova Saveta REM-a

Danas nastavak sednice Odbora za kulturu i informisanje o izboru članova Saveta REM-a

Telegraf pre 21 minuta
Danas nastavak sednice Odbora za kulturu i informisanje o izboru članova Saveta REM-a

Danas nastavak sednice Odbora za kulturu i informisanje o izboru članova Saveta REM-a

RTV pre 46 minuta
Izbor članova Saveta REM – danas rasprava o kandidatima i predlagačima

Izbor članova Saveta REM – danas rasprava o kandidatima i predlagačima

Nova pre 1 sat
Sutra sednica skupštinskog odbora na kojoj će se raspravljati o listi ovlašćenih predlagača i kandidata za članove Saveta REM-a…

Sutra sednica skupštinskog odbora na kojoj će se raspravljati o listi ovlašćenih predlagača i kandidata za članove Saveta REM-a

Danas pre 10 sati
Lazović (ZLF): Svedočimo promeni odnosa EU i OEBS-a prema vlasti, potreban pritisak javnosti za REM

Lazović (ZLF): Svedočimo promeni odnosa EU i OEBS-a prema vlasti, potreban pritisak javnosti za REM

Danas pre 15 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeIzboriREM

Politika, najnovije vesti »

Lutovac: NIS, gas, železara, moguće nestašice - mogu da nateraju Vučića da raspiše izbore pre decembra 2026.

Lutovac: NIS, gas, železara, moguće nestašice - mogu da nateraju Vučića da raspiše izbore pre decembra 2026.

N1 Info pre 21 minuta
Fon der Lajen nastavlja posetu Zapadnom Balkanu sastancima u Crnoj Gori i BiH, u sredu u Beogradu

Fon der Lajen nastavlja posetu Zapadnom Balkanu sastancima u Crnoj Gori i BiH, u sredu u Beogradu

NIN pre 6 minuta
Šajn (Romska partija): Tužilaštvo da se pozabavi SNS sistemom kontrole romske zajednice

Šajn (Romska partija): Tužilaštvo da se pozabavi SNS sistemom kontrole romske zajednice

Glas Zaječara pre 6 minuta
Fon der Lajen: Crna Gora predvodnica u procesu pristupanja

Fon der Lajen: Crna Gora predvodnica u procesu pristupanja

Nova pre 21 minuta
„U Petoj gimnaziji u ponedeljak JZO, bio i zamenik Kričaka, Marko Zafirović“

„U Petoj gimnaziji u ponedeljak JZO, bio i zamenik Kričaka, Marko Zafirović“

Nova pre 1 minut