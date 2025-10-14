Izbor članova Saveta REM – Odbor za kulturu i informisanje raspravlja o kandidatima i predlagačima

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održaće danas sednicu na kojoj će se raspravljati o listi ovlašćenih predlagača i kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.

Novi izbor članova Saveta REM-a prekinut je početkom jula zbog neslaganja predstavnika civilnog sektora i Odbora za kulturu i informisanje u vezi sa tim koje organizacije ispunjavaju zakonske uslove da budu ovlašćeni predlagači u kategorijama udruženja kompozitora, filmskih, scenskih i dramskih umetnika i kategoriji udruženja za zaštitu dece. Na sednici Odbora za kulturu i informisanje održanoj početkom jula usaglašeni su kandidati za članove Saveta REM-a u