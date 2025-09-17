Žrtva izraelskog napada pejdžerima u Libanu: ‘Moje oči su nestale’

BBC News pre 1 sat | Karin Torbej - BBC na arapskom

Najfe nosi naočare za sunce, ali ne da bi zaštitila oči od svetlosti, već da bi zaštitila ljude od prizora njenih očiju, odnosno udubljenja gde su nekada bile.

„Beonjače, beli deo oka, nestali su", kaže ona.

„Mrežnjača i nervi koji povezuju rožnjaču sa mozgom potpuno su uništeni", dodaje.

Godinu dana posle izraelskog smrtonosnog „napada pejdžerima" u Libanu, BBC je razgovarao i sa ranjenima i sa predstavnicima vlasti o onome što se dogodilo tog dana, kao i o trajnim posledicama napada za koje pojedini aktivisti kažu da bi mogao da se smatra ratnim zločinom.

U središtu Najfine dnevne sobe stoji njena fotografija snimljena pre napada.

Na slici ima krupne, tamne oči, lepo oblikovane obrve, i blago se osmehuje.

Na levoj ruci deluje da su joj prsti skupljeni, kao da pridržava torbu na ramenu.

Ali tih prstiju sada nema.

Njeno lice je u ožiljcima i toliko je izobličeno da smo morali da pitamo njenu majku da li je na fotografiji zaista ona.

Za 29-godišnju Najfe, 17. septembar je počeo kao sasvim običan dan, dok odjednom nije počela detonacija pejdžera u rukama ljudi širom Libana.

Sledećeg dana, tokom sličnog napada eksplodirali su i voki-toki uređaji.

U ova dva napada poginulo je najmanje 37 ljudi, među kojima je bilo i dece.

Skoro 3.000 ljudi, među kojima su bili i civili, teško je ranjeno.

Najfe je bila jedna od njih.

Radila je u bolnici Svetom Đorđu blizu libanske prestonice Bejruta, koja je deo zdravstvene mreže Hezbolaha.

Ova libanska šiitska organizacija je istovremeno i politička stranka i vojna grupa, ali takođe upravlja i širokom mrežom civilnih institucija - od zdravstvenih i medicinskih do socijalnih službi.

Meta napada bio je upravo Hezbolah.

Supplied Fotografija Najfe snimljena pre napada pejdžerima

Tog dana oko 15 sati Najfe je tek počela smenu nadzornice odeljenja za higijenu i dezinfekciju bolnice.

„Moj posao je podrazumevao rad sa svim odeljenjima u bolnici", kaže ona.

„Dakle, kada bih nekome bila potrebna, kontaktirali bi me pejdžerom".

Najfe je na dužnosti uvek nosila pejdžer.

Na poslu je bila skoro četiri meseca, a novi pejdžer je dobila svega 20 dana pre napada.

Bila je u njenoj kancelariji kada je uređaj počeo da pišti bez prestanka.

Kaže da bi se obično na ekranu pojavio broj.

„Onda bih otišla do najbližeg fiksnog telefona, pozvala i oni bi mi rekli: 'Mi smo to i to odeljenje i potreban nam je neko'".

Ovog puta je pogledala pejdžer, ali je ekran bio neuobičajeno taman, pa ga je sve više prinosila očima da bi mogla da pročita poruku.

Bilo je to poslednje što je videla pre nego što je uređaj eksplodirao i uništio joj život.

Supplied Najfine ruke su teško povređene u napadu pejdžerom

U istom trenutku, na hiljade drugih pejdžera je eksplodiralo širom Libana i Sirije.

Sve uređaje je nabavio Hezbolah, koji su Amerika, Ujedinjeno Kraljevstvo i još nekoliko zemalja označile kao terorističku organizaciju.

Hezbolah je jedna od najmoćnijih organizacija u Libanu, i na poslednjim parlamentarnim izborima 2022. godine osvojio je više glasova od bilo koje druge stranke.

Pejdžeri su bili podeljeni ne samo borcima Hezbolaha, već i članovima medicinskih i socijalnih institucija kojima upravlja.

Hezbolah je dugo mogao da uvozi opremu, materijale i oružje u Liban bez nadzora države ili je koristio nezvanične kanale i rute.

Nisu bili izuzetak ni pejdžeri u kojima je podmetnut eksploziv.

Pejdžeri mnogih ljudi su eksplodirali dok su bili na raznih mestima - u prodavnicama, bolnicama, ili na ulici.

U eksplozijama je poginulo, ranjeno i osakaćeno hiljade ljudi.

Dugo se sumnjalo da je Izrael izveo napad, a premijer Benjamin Netanjahu je preuzeo odgovornost dva meseca posle napada, u obraćanju izraelskim medijima.

Njegova vlada nije javno govorila o pravnoj osnovanosti napada, niti je odgovorila na zahtev za komentar.

U pejdžere je bio postavljen eksploziv i prodati su Hezbolahu preko lažnih preduzeća, od kojih je jedno bilo registrovano u Mađarskoj, rekli su kasnije dvojica bivših visokih izraelskih obaveštajaca američkoj televizijskoj mreži CBS-u.

Rekli su i da je operacija podmetanja eksploziva u voki-tokije počela pre 10 godina.

Pogledajte snimak eksplozije pejdžera na pijaci

Neposredno pre početka eksplozija pejdžera, trebalo je da počne sednica Vlade Libana.

Ministri, među kojima je bio i tadašnji predsednik vlade Nadžib Mikati, već su bili u sedištu vlade kada su počeli da pristižu izveštaji o napadima pejdžerima.

U sali su sedeli i ministri iz Hezbolaha.

Jedan od njih sedeo je odmah pored tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Basama Mavlavija.

Na pitanje da li je u prostoriji zavladala panika zbog straha da je neki od ministara Hezbolaha mogao da nosi pejdžer, Mavlavi je odmahnuo glavom uz diskretan osmeh.

„Ne verujem da je bilo ko pitao ministre iz [Hezbolaha] da li kod sebe imaju pejdžere", kaže on.

Zapravo, verovatno to nije ni mogao da zna.

U prvoj izjavi za medije o tom danu koju je dao za BBC, Mavlavi se prisetio koliko brzo se sve odvijalo tog dana.

Opisao je kako su događaji izazvali pravi užas, čak i među pripadnicima snaga bezbednosti.

Posle napada voki-tokijima, oni su prestali da koriste sopstvene uređaje u strahu da je i u njima podmetnut eksploziv.

„Naravno da je postajala neka vrsta panika kod ljudi koji su koristili te bežične uređaje, čak i kod pripadnika zvaničnih libanskih snaga bezbednosti koji su ispitivali te uređaje, ili su smanjili njihovu upotrebu nakratko posle napada", kaže on.

„Čak su i u Ministarstvu unutrašnjih poslova naši službenici i zvaničnici preduzeli određene mere predostrožnosti tokom dva dana posle napada".

Bilo je očigledno da ni najviši libanski zvaničnici sektora bezbednosti tada nisu znali razmere upada u sistem bezbednosti zemlje.

Mnogi su osudili ove napade, a grupa stručnjaka za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) opisala ih je kao „zastrašujuća" kršenja međunarodnog prava.

Organizacije za ljudska prava i dalje traže da se sprovede nezavisna međunarodna istraga.

„Ovi napadi bi mogli da se smatraju ratnim zločinom", kaže Ramzi Kais iz organizacije Hjuman rajts voča (Human Rights Watch).

On kaže da je napad bio „nezakonito neselektivan", jer je međunarodnim humanitarnim pravom zabranjeno podmetanje eksplozivnih naprava.

Kais dodaje da s obzirom da su eksplozije bile sinhronizovane, nije bilo moguće obezbediti da se pejdžeri u trenutku detonacije zaista nalaze kod ciljane mete.

„Kao što smo videli tog dana, bilo je dece koja su imala pejdžere koja su ranjena ili ubijena, a među žrtvama su bili i medicinski radnici", kaže on

U aprilu prošle godine, libanska vlada je naložila Ministarstvu spoljnih poslova da podnese inicijativu Međunarodnom krivičnom sudu (MKS), kojom mu se daje nadležnost da istražuje i procesuira navodne ratne zločine počinjene na teritoriji Libana od 7. oktobra 2023. godine.

Liban nije član MKS-a, ali takav zahtev omogućava sudu da istražuje i procesuira relevantne zločine u određenom periodu.

Međutim, odluka je kasnije povučena, bez objašnjenja.

Veruje se da je vlada popustila pod pritiscima različitih strana.

Pojavila se i zabrinutost da bi nadležnost MKS-a mogla da se proširi i na pitanja koja Liban ne bi želeo da budu predmet istrage.

U vreme napada pejdžerima, Liban je već bio suočen sa sukobom manjeg intenziteta između Hezbolaha i Izraela, koji je počeo posle izraelskih napada na Pojas Gaze.

Izraelska ofanziva usledila je posle napada palestinskih ekstremističkih grupa, predvođenih Hamasom, na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, kada je ubijeno 1.200 ljudi, a 251 uzet za taoce.

Napad pejdžerima bio je signal da će sukob dramatično eskalirati.

„Pokazatelji su jasno ukazivali da sledi nasilan period rata protiv Libana", kaže Mavlavi.

Te noći, prizori po bolnicama širom zemlje bili su gotovo apokaliptični.

Lekari su satima, neki i danima, vršili hitne operacije ranjenih ljudi.

Dan posle napada, BBC je razgovarao sa dr Elijasom Varakom, iskusnim oftalmologom.

Rekao je da je u jednoj noći izvadio više oštećenih očiju nego u čitavoj dotadašnjoj karijeri.

„Većina pacijenata bili su mladići u dvadesetim godinama, a nekim ljudima sam morao da odstranim oba oka.

„U svom životu nisam video prizore slične onima kojima sam tada svedočio", rekao je.

Oko 500 ljudi je zadobilo teške povrede očiju u ovom napadu, pokazuju podaci UN-a.

Najfe nije bila svesna šta se dešava širom Libana.

Skoro 10 dana posle napada bila je pod sedativima u bolnici Svetom Đorđu.

Kada se probudila, delimično je izgubila pamćenje.

Tek posle nekoliko meseci uspela je da se seti vremena neposredno pre napada.

Njeno lečenje traje dugo i bolno je.

Fondacija za ranjene, udruženje povezano sa Hezbolahom, plaća njene operacije, transplantacije, radnu terapiju, i psihološku pomoć koja joj je potrebna.

Ona podržava Hezbolah, kao i mnogi pripadnici šiitske zajednice u Libanu.

Najfe, koja je po struci psihološkinja i ima sertifikate za računarsko programiranje i knjigovodstvo, dobila je posao u bolnici posle dugotrajne potrage za zaposlenjem.

Zbog ekonomskih problema u Libanu mnogi mladi ljudi teško nalaze posao.

Sada dane provodi čekajući sledeću operaciju.

Majka joj pomaže u kući, u kojoj uglavnom provodi vreme.

Ali Najfe kaže da je zahvaljujući radnoj terapiji ostvarila ogroman napredak.

Uprkos patnji, i dalje ima topao i šarmantan osmeh, a ponekad se iskreno i smeje.

Slatko se nasmeje i na pitanje da li se pejdžeri još koriste u bolnici gde je radila.

„Ne. Zamislite da ih još koriste", kaže, kikoćeći se.

Šta je to što je motiviše da izdrži?

