Čadež: Japan će iz Srbije proizvoditi za Evropu

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež izjavio je danas da veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji, kao i rastuće mogućnosti naših inovativnih firmi na japanskom tržištu i odlični politički odnosi predsednika Srbije, premijera Japana i japanske vlade otvaraju nove šanse za srpsku privredu i najavljuju ubrzani dolazak investicija, pre svega u oblasti e-mobilnosti, mikroelektronike, informacionih tehnologija i prehrambene industrije.

"Srbija je u ovom trenutku jedna od najzanimljivijih destinacija za japanske kompanije, naročito iz proizvodnog sektora. To se jasno vidi iz svih razgovora koje smo vodili sa predstavnicima vodećih kompanija i privrednih udruženja tokom boravka u Tokiju i Japanu", rekao je on. U saopštenju PKS-a se navodi da je Čadež boravio u Japanu kao član državno-privredne delegacije Srbije koju je tokom zvanične posete predvodio predsednik Aleksandar Vučić. Čadež je istakao da