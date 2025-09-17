"Spreman sam na sastanak s Putinom": Zelenski pristaje i na trilateralne razgovore, ali ovo nikako ne želi

Blic pre 1 sat
"Spreman sam na sastanak s Putinom": Zelenski pristaje i na trilateralne razgovore, ali ovo nikako ne želi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman za bilateralne, a zatim i trilateralne razgovore sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Prema rečima Zelenskog, američki predsednik je predložio ovaj format tokom njihovog poslednjeg susreta u Vašingtonu. - Potvrdio sam da sam spreman da bezuslovno učestvujem i u bilateralnom i u trilateralnom formatu. Spreman sam da se sastanem sa predsednikom Trampom i Putinom. Ponavljam: Da, spreman sam da se sastanem bez ikakvih preduslova - rekao je Zelenski u intervjuu za Skaj njuz. Međutim, on je isključio mogućnost odlaska u Moskvu radi održavanja takvih
