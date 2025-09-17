Uskoro susret netanjahua i Trampa: Premijer Izraela najavio sastanak u Beloj kući, otkrio i datum

Blic pre 2 sata
Uskoro susret netanjahua i Trampa: Premijer Izraela najavio sastanak u Beloj kući, otkrio i datum

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da ga je predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp pozvao na sastanak u Beloj kući 29. septembra, tri dana nakon planiranog obraćanja izraelskog premijera na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku

Kako je naveo na konferenciji za novinare, poziv je usledio tokom telefonskog razgovora u ponedeljak, preneo je Tajms of Izrael. Netanjahu je dodao da je poslednjih dana imao više razgovora sa Trampom, nakon izraelskog napada na vođe Hamasa u Kataru, i da su svi razgovori bili "dobri". Predstojeći sastanak biće četvrti po redu između dvojice lidera otkako je Tramp započeo svoj drugi predsednički mandat. Na pitanje da li je unapred obavestio američkog predsednika o
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Netanijahu: Tramp me je pozvao u Belu kuću 29. septembra

Netanijahu: Tramp me je pozvao u Belu kuću 29. septembra

Telegraf pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasNjujorkKatarBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Snažan zemljotres pogodio aljasku! Stanovništvo u strahu, sprema se cunami? Proradila Aleutska megasubdukcija! (foto)

Snažan zemljotres pogodio aljasku! Stanovništvo u strahu, sprema se cunami? Proradila Aleutska megasubdukcija! (foto)

Kurir pre 10 minuta
"Mislio sam da će sa Putinom biti lako,: Ali..." Tramp upozorio: "Ukrajina je u ozbiljnoj nevolji"

"Mislio sam da će sa Putinom biti lako,: Ali..." Tramp upozorio: "Ukrajina je u ozbiljnoj nevolji"

Blic pre 5 minuta
Razrađen plan upotrebe „orešnika“

Razrađen plan upotrebe „orešnika“

Politika pre 20 minuta
Skandal sa nakitom vrednim: 420.000 evra Francuska ministarka pod istragom zbog navoda o neprijavljenoj imovini

Skandal sa nakitom vrednim: 420.000 evra Francuska ministarka pod istragom zbog navoda o neprijavljenoj imovini

Blic pre 50 minuta
Važne vesti iz Luksemburga: Priznaće Palestinu na zasedanju UN u Njujorku

Važne vesti iz Luksemburga: Priznaće Palestinu na zasedanju UN u Njujorku

Kurir pre 35 minuta