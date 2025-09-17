Uskoro susret netanjahua i Trampa: Premijer Izraela najavio sastanak u Beloj kući, otkrio i datum

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da ga je predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp pozvao na sastanak u Beloj kući 29. septembra, tri dana nakon planiranog obraćanja izraelskog premijera na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku

Kako je naveo na konferenciji za novinare, poziv je usledio tokom telefonskog razgovora u ponedeljak, preneo je Tajms of Izrael. Netanjahu je dodao da je poslednjih dana imao više razgovora sa Trampom, nakon izraelskog napada na vođe Hamasa u Kataru, i da su svi razgovori bili "dobri". Predstojeći sastanak biće četvrti po redu između dvojice lidera otkako je Tramp započeo svoj drugi predsednički mandat. Na pitanje da li je unapred obavestio američkog predsednika o