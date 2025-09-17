Netanijahu: Tramp me je pozvao u Belu kuću 29. septembra

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Netanijahu: Tramp me je pozvao u Belu kuću 29. septembra
Premijer Izraela Benjamin Netanijahu izjavio je da ga je predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp pozvao na sastanak u Beloj kući 29. septembra, tri dana nakon planiranog obraćanja izraelskog premijera na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Kako je naveo na konferenciji za novinare, poziv je usledio tokom telefonskog razgovora u ponedeljak, preneo je Tajms of Izrael. Netanijahu je dodao da je poslednjih dana imao više razgovora sa Trampom, nakon
