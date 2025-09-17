Toyo Tires razmišlja o razvoju centra za istraživanje i širenju kapaciteta u Srbiji

Ekapija pre 12 minuta
Ilustracija (Foto: Bill Ragan/shutterstock.com) Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sa rukovodstvom Toyo Tiresa razgovarao o dosadašnjoj saradnji i načinima da se pojača prisustvo te kompanije u Srbiji.

Kako je Vučić ukazao na svom instagram nalogu, Toyo Tires je u zajedničke projekte uložila mnogo truda, ne samo u vidu kapitala i radnih mesta, već i znanje, hrabrost i posebnu posvećenost. - Ulaganjima u svoju fabriku u Inđiji, prvu Toyo proizvodnju u Evropi, pokazali su poverenje u našu zemlju. Razgovarali smo i o razvoju centra za istraživanje i razvoj i mogućem proširenju kapaciteta, kako bismo zajedno odgovorili na potražnju na evropskom, a posebno, američkom
