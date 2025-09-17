Poruke koje je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka razmenio sa cimerom

Reuters Tajler Robinson, 22-godišnjak osumnjičen da je ubio konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, poslao je poruke cimeru posle ubistva, u kojima pominje mogući motiv, pokazuju sudska dokumenta.

Neimenovani cimer rekao je istražiteljima da mu je Robinson preneo da je ostavio priznanje ispod tastature posle pucnjave10. septembra u univerzitetskom dvorištu u Oremu, rekli su tužioci. Cimer, koji je bio u ljubavnoj vezi sa Robinsonom, je trans osoba u procesu tranzicije da postane žena, dodali su. U nastavku su poruke koje je osumnjičeni razmenio sa cimerom na dan ubistva, a koje je cimer dao istražiteljima. Ubistvo Čarlija Kirka: Tužioci traže smrtnu kaznu za