Regruti podeljeni u 3 grupe, 9 centara za obuku: Evo kome će vojni rok trajati 75 dana, a kome duplo duže

Mondo pre 1 sat  |  Nevena Davidović
Regruti podeljeni u 3 grupe, 9 centara za obuku: Evo kome će vojni rok trajati 75 dana, a kome duplo duže

Služenje obaveznog vojnog roka u Srbiji prvobitno je bilo najavljeno za septembar ali, ako je suditi prema izjavama nadležnih i činjenici da je danas 17. septembar, taj rok je za sada ostavljen po strani.

Do tada, radi se na pripremama dolaska prve generacije u kasarne, otpočela je nabavka uniformi, naoružanja a za sada se zna sledeće: trajao bi 75 dana, regruti će biti podeljeni u tri grupe a oni koji bi služili civilno služili bi duplo duže. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović izjavio je da je Vojska Srbije trenutno angažovana na unutrašnjim zadacima po pitanju pripreme i uređenja ambijenta za služenje vojnog roka, i dodao da bi on za sve mladiće
