Pritvoreni student Bogdan koji sedmi dan štrajkuje glađu, prebačen u bolnicu

O daljim informacijama kao i vremenu i mestu protesta ćemo vas izvestiti ubrzo", naveli su studenti FT u blokadi na mreži X. Bogdan je danas prebačen u bolnicu unutar zatvora. O daljim informacijama kao i vremenu i mestu protesta ćemo vas izvestiti ubrzo. Podsetimo, juče je objavljeno da je Bogdan doveden u pratnji poolicije i sa lisicama vezanim oko nogu na sahranu oca.