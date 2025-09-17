Pritvoreni student Bogdan koji sedmi dan štrajkuje glađu, prebačen u bolnicu

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Pritvoreni student Bogdan koji sedmi dan štrajkuje glađu, prebačen u bolnicu

Student Bogdan Jovičić koji sedmi dan štrajkuje glađu prebačen je u bolnicu, objavili su studenti FTN u blokadi. "Bogdan je danas prebačen u bolnicu unutar zatvora.

O daljim informacijama kao i vremenu i mestu protesta ćemo vas izvestiti ubrzo", naveli su studenti FT u blokadi na mreži X. Bogdan je danas prebačen u bolnicu unutar zatvora. O daljim informacijama kao i vremenu i mestu protesta ćemo vas izvestiti ubrzo. Podsetimo, juče je objavljeno da je Bogdan doveden u pratnji poolicije i sa lisicama vezanim oko nogu na sahranu oca.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Student Bogdan Jovičić još nije prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu, najavljen protest za sutra

Student Bogdan Jovičić još nije prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu, najavljen protest za sutra

Radio 021 pre 42 minuta
Bogdan Jovičić prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu, studenti pozivaju na protest

Bogdan Jovičić prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu, studenti pozivaju na protest

Vreme pre 46 minuta
Skup podrške uhapšenom studentu Bogdanu: Slike sa sahrane su dovoljne

Skup podrške uhapšenom studentu Bogdanu: Slike sa sahrane su dovoljne

Luftika pre 1 sat
Studenti FTN-a najavili protest u Novom Sadu: Postavili 4 zahteva

Studenti FTN-a najavili protest u Novom Sadu: Postavili 4 zahteva

Nova pre 1 sat
Student Bogdan Jovičić koji štrajkuje glađu 7 dana prebačen u bolnicu

Student Bogdan Jovičić koji štrajkuje glađu 7 dana prebačen u bolnicu

Danas pre 1 sat
Student Bogdan koji štrajkuje glađu 7 dana prebačen u bolnicu

Student Bogdan koji štrajkuje glađu 7 dana prebačen u bolnicu

Nova pre 2 sata
SAZNAJEMO Sutra skup podrške uhapšenom studentu Bogdanu koga je policija na očevu sahranu dovela u lancima

SAZNAJEMO Sutra skup podrške uhapšenom studentu Bogdanu koga je policija na očevu sahranu dovela u lancima

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Evropska federacija novinara: Procesuirati odgovorne za pretnje novinaru Dinku Gruhonjiću

Evropska federacija novinara: Procesuirati odgovorne za pretnje novinaru Dinku Gruhonjiću

Cenzolovka pre 12 minuta
Sudovi mogu na sajt „Novosti”, ali ne i „Vremena” ili N1

Sudovi mogu na sajt „Novosti”, ali ne i „Vremena” ili N1

Cenzolovka pre 2 minuta
Amerikanka žestoko kritikovala Kineze pa se izvinjavala: „Moje iskustvo je bilo divno, svi su bili ljubazni i gostoprimljivi …“…

Amerikanka žestoko kritikovala Kineze pa se izvinjavala: „Moje iskustvo je bilo divno, svi su bili ljubazni i gostoprimljivi …“

Danas pre 12 minuta
Palata u Londonu u kojoj Amerikanci organizuju zabave i u kojoj Tramp prenoćio

Palata u Londonu u kojoj Amerikanci organizuju zabave i u kojoj Tramp prenoćio

BBC News pre 22 minuta
Inovativni lek za lečenje gojaznosti Vigovi dostupan u Srbiji

Inovativni lek za lečenje gojaznosti Vigovi dostupan u Srbiji

RTV pre 17 minuta