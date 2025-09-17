Advokat: Sudija potpisao uput za prebacivanje Bogdana u Zatvorsku bolnicu

Sudija za prethodni postupak potpisala je uput za prebacivanje studenta koji štrajkuje glađu Bogdana Jovičića iz pritvorske jedinice u Novom Sadu u beogradsku Zatvorsku bolnicu, rekao je deanas FoNetu advokat Srđan Kovačević, piše FoNet, prenosi N1.

Kovačević je rekao da nema preciznijih informacija da li je, i ako jeste, kada to sprovedeno, ali će, tvrdi, svakako morati da se sprovede. Studenti u blokadi i zborovi građana objavili su da je Jovičić prebačen u bolnicu, a potom je Uprava za izvršenje zavodskih sankcija saopštila da je i dalje u pritvoru u Novom Sadu i da nije prebačen u zatvorsku bolnicu. Jovičić štrajkuje glađu već sedmi dan, nakon što mu je produžen pritvor zbog optužbe da je demolirao