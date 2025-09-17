OTKRIVAMO Studenta Bogdana prebaciće u zatvorsku bolnicu u Beogradu: „Srećan je što je Srbija stala uz njega“

Studenta Bogdana Jovičića koji već sedam dana štrajkuje glađu prebaciće u Beograd u zatvorsku bolnicu u Bačvanskoj 14.

Mada je bilo navoda da je njegovo prebacivanje u toku, u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija saznajemo da je on i dalje u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Novom Sadu. Nakon lekarskog pregleda, Bogdanu je jutros saopšteno da će biti prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu. „Bio sam kod njega u poseti jutros oko 11.30 i tada mu je rečeno da se spremi jer će biti prebačen u Beograd. Procedura za njegovo prebacivanje je u toku. To mu je rečeno nakon lekarskog