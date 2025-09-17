OTKRIVAMO Studenta Bogdana prebaciće u zatvorsku bolnicu u Beogradu: „Srećan je što je Srbija stala uz njega“

Nova pre 6 minuta  |  Autor: Nova.rs
OTKRIVAMO Studenta Bogdana prebaciće u zatvorsku bolnicu u Beogradu: „Srećan je što je Srbija stala uz njega“

Studenta Bogdana Jovičića koji već sedam dana štrajkuje glađu prebaciće u Beograd u zatvorsku bolnicu u Bačvanskoj 14.

Mada je bilo navoda da je njegovo prebacivanje u toku, u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija saznajemo da je on i dalje u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Novom Sadu. Nakon lekarskog pregleda, Bogdanu je jutros saopšteno da će biti prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu. „Bio sam kod njega u poseti jutros oko 11.30 i tada mu je rečeno da se spremi jer će biti prebačen u Beograd. Procedura za njegovo prebacivanje je u toku. To mu je rečeno nakon lekarskog
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Uprava: Student Jovičić je i dalje u zatvoru, nije prebačen u bolnicu

Uprava: Student Jovičić je i dalje u zatvoru, nije prebačen u bolnicu

N1 Info pre 6 minuta
"Bogdane nisi sam": Studenti ETF u blokadi pozvali na okupljanje ispred Okružnog zatvora u Beogradu

"Bogdane nisi sam": Studenti ETF u blokadi pozvali na okupljanje ispred Okružnog zatvora u Beogradu

N1 Info pre 31 minuta
Student FTN-a u Novom Sadu prebačen u zatvorsku bolnicu nakon štrajka glađu u pritvoru

Student FTN-a u Novom Sadu prebačen u zatvorsku bolnicu nakon štrajka glađu u pritvoru

NIN pre 40 minuta
Studenti ETF-a pozvali na hitno okupljanje ispred Okružnog zatvora u Beogradu: „Bogdane nisi sam“

Studenti ETF-a pozvali na hitno okupljanje ispred Okružnog zatvora u Beogradu: „Bogdane nisi sam“

Nova pre 16 minuta
Advokat studenta FTN-a: Bogdan premšten u bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, u toku žalba na pritvor

Advokat studenta FTN-a: Bogdan premšten u bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, u toku žalba na pritvor

Danas pre 41 minuta
Pritvoreni student koji štrajkuje glađu prebačen u bolnicu

Pritvoreni student koji štrajkuje glađu prebačen u bolnicu

Mašina pre 1 sat
"Pravda za Bogdana je pravda za sve nas": Protest u četvrtak ispred zgrade novosadskog suda

"Pravda za Bogdana je pravda za sve nas": Protest u četvrtak ispred zgrade novosadskog suda

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Hronika, najnovije vesti »

Uprava: Student Jovičić je i dalje u zatvoru, nije prebačen u bolnicu

Uprava: Student Jovičić je i dalje u zatvoru, nije prebačen u bolnicu

N1 Info pre 6 minuta
"Bogdane nisi sam": Studenti ETF u blokadi pozvali na okupljanje ispred Okružnog zatvora u Beogradu

"Bogdane nisi sam": Studenti ETF u blokadi pozvali na okupljanje ispred Okružnog zatvora u Beogradu

N1 Info pre 31 minuta
Studenti ETF-a pozvali na hitno okupljanje ispred Okružnog zatvora u Beogradu: „Bogdane nisi sam“

Studenti ETF-a pozvali na hitno okupljanje ispred Okružnog zatvora u Beogradu: „Bogdane nisi sam“

Nova pre 16 minuta
Student FTN-a u Novom Sadu prebačen u zatvorsku bolnicu nakon štrajka glađu u pritvoru

Student FTN-a u Novom Sadu prebačen u zatvorsku bolnicu nakon štrajka glađu u pritvoru

NIN pre 40 minuta
OTKRIVAMO Studenta Bogdana prebaciće u zatvorsku bolnicu u Beogradu: „Srećan je što je Srbija stala uz njega“

OTKRIVAMO Studenta Bogdana prebaciće u zatvorsku bolnicu u Beogradu: „Srećan je što je Srbija stala uz njega“

Nova pre 6 minuta