Pogledajte kako Srbin puca na policiju u Beču: Ubio ženu, ranio ćerku, otvorio vatru na policiju kada su došli da ga hapse, pa se ubio u „mercedesu“ VIDEO

Nova pre 24 minuta  |  Autor: Jovan Mladenović
Pogledajte kako Srbin puca na policiju u Beču: Ubio ženu, ranio ćerku, otvorio vatru na policiju kada su došli da ga hapse, pa…

Muškarac iz Srbije ubio je svoju suprugu, teško ranio njihovu ćerku i njenog partnera, a potom izvršio samoubistvo u Beču.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je zabeležen nakon zločina, a na njemu se vidi kako ubica puca na policiju, a potom beži sa mesta nesreće. Kako se vidi na snimku objavljenom na društvenim mrežama, a koji su preneli nemački mediji, Srbin pokušava da uđe u svoj automobil, dok policija namerava da ga zaustavi. U jednom trenutku sklanja se iza obližnjeg kombija i potom puca u pravcu policije nekoliko puta iz pištolja. Nakon pucnjave, brzo ulazi u svoj
