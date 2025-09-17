Srbin ispred stana u Beču ubio ženu, pa presudio sebi: Ranio i ćerku kojoj se bore za život, zločinu svedočilo dvoje dece FOTO

Nova pre 2 sata  |  Autor: Jovan Mladenović
Srbin ispred stana u Beču ubio ženu, pa presudio sebi: Ranio i ćerku kojoj se bore za život, zločinu svedočilo dvoje dece FOTO…

Muškarac poreklom iz Srbije ubio je protekle noći suprugu, teško ranio ćerku i njenog partnera, a potom presudio sebe u automobilu.

Ovaj zločin dogodio se u okrugu Leopoldštatu u samom srcu Beča, prenose tamošnji mediji. Kako pišu Austrijanci, krvavi pir dogodio se ispred stana u zgradi, a policija je preko celog grada jurila u potrazi za napadačem. Prvobitno je pronađeno telo žene kod porodičnog stana, nakon čega se krenulo u pronalaženje počinioca. U stanu je sa teškim povredama pronađena i devojka (24), za koju se ispostavilo da je ćerka bračnog para, kao i mladić (26). U ovom trenutku,
