DS pozvala međunarodne institucije da pomognu da se spase student koji štrajkuje glađu

Novi magazin pre 10 minuta  |  Beta
DS pozvala međunarodne institucije da pomognu da se spase student koji štrajkuje glađu

Demokratska stranka (DS) uputila je otvoreno pismo Evropskom sudu za ljudska prava i međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava, povodom slučaja novosadskog studenta Bogdan Jovičić koji sedam dana štrajkuje glađu.

DS se medjunarodnim instituciijama obratila sa, kako je navela, dubokom zabrinutošću i osećajem hitnosti, jer je život jednog studenta ugrožen, a istina o njegovom stanju i mestu gde se nalazi skrivena od javnosti. Navela je da Jovičić već sedam dana štrajkuje glađu u znak protesta zbog politički motivisanog hapšenja i produženja pritvora. Njegov advokat je, kako je navedeno, dobio informaciju da je prebačen u bolnicu, dok nadležni iz sistema vlasti navode da se on
