Krajem meseca stiže prava jesen

Narednih dana suvo, uz postepeno otopljenje i vrlo sveže noći, a na visokim planinama moguć je i prizeman mraz, najavljuje Marko Čubrilo.

Danas (17.09.) promenlјivo oblačno, vetrovito i svežije, uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije ponegde imati i udare olujne jačine. Vetar će kasnije posle podne biti u slablјenju. Od četvrtka (18.09.) pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, najavio je RHMZ, a nova prognoza Marka Čubrila, popularnog meteorologa amatera, otkriva i kakvo se vreme očekuje do kraja meseca. Prenosimo vam je u