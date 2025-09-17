U četvrtak ujutro mraz? Evo gde će temperatura pasti skoro na nulu

Jučerašnji dan doneo je pravo letnje vreme i temperature od 32°C, a pred kraj dana usledio je prodor veoma izraženog hladnog fronta, uz kišu, jak severozapadni vetar i drastičan pad temperature vazduha.

Današnje temperature su i za 10 stepeni niže i prešle su tek koji stepen iznad 20. Do kraja dana uslediće potpuno razvedravanje. Noć pred nama biće vedra i veoma hladna, a vrlo niskim temperaturama ići će u prilog nebo bez oblaka i veće izračivanje atmosfere. U većini mesta i gradova tempeatura će opasti ispod 10 stepeni i kretaće se od 5 do 10°C. Još hladnije biće na planinama, uz temperature od 2 stepena na Kopaoniku do 4 na Zlatiboru, a lokalno će se