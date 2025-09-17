U četvrtak ujutro mraz? Evo gde će temperatura pasti skoro na nulu

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
U četvrtak ujutro mraz? Evo gde će temperatura pasti skoro na nulu

Jučerašnji dan doneo je pravo letnje vreme i temperature od 32°C, a pred kraj dana usledio je prodor veoma izraženog hladnog fronta, uz kišu, jak severozapadni vetar i drastičan pad temperature vazduha.

Današnje temperature su i za 10 stepeni niže i prešle su tek koji stepen iznad 20. Do kraja dana uslediće potpuno razvedravanje. Noć pred nama biće vedra i veoma hladna, a vrlo niskim temperaturama ići će u prilog nebo bez oblaka i veće izračivanje atmosfere. U većini mesta i gradova tempeatura će opasti ispod 10 stepeni i kretaće se od 5 do 10°C. Još hladnije biće na planinama, uz temperature od 2 stepena na Kopaoniku do 4 na Zlatiboru, a lokalno će se
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Marko Čubrilo najavljuje da stižu topliji dani i hladnije noći Leto na izmaku, evo kada stiže jače zahlađenje

Marko Čubrilo najavljuje da stižu topliji dani i hladnije noći Leto na izmaku, evo kada stiže jače zahlađenje

Dnevnik pre 5 sati
U četvrtak sunčano

U četvrtak sunčano

RTV Novi Pazar pre 6 sati
Krajem meseca stiže prava jesen

Krajem meseca stiže prava jesen

Ozon press pre 7 sati
"Pripremite se za hladne noći": Marko Čubrilo upozorava na promenu vremena

"Pripremite se za hladne noći": Marko Čubrilo upozorava na promenu vremena

Mondo pre 6 sati
Čubrilo dao prognozu za naredne dane: Na mraz baš nismo računali, a od ovog datuma definitivno prelazimo na jesenji režim

Čubrilo dao prognozu za naredne dane: Na mraz baš nismo računali, a od ovog datuma definitivno prelazimo na jesenji režim

Nova pre 7 sati
Ujutru mraz, a preko dana 31 stepen Lepi dani na izmaku, meteorolog otkrio kada će stići jako zahlađenje

Ujutru mraz, a preko dana 31 stepen Lepi dani na izmaku, meteorolog otkrio kada će stići jako zahlađenje

Alo pre 6 sati
Još sutra svežije u Sremskoj Mitrovici, a onda i preko 30 stepeni

Još sutra svežije u Sremskoj Mitrovici, a onda i preko 30 stepeni

Ozon pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZlatiborKopaonikVremenska prognozasrbijaMrazweather

Društvo, najnovije vesti »

Novi Sad: Građani krenuli ka zgradi Pokrajinske Vlade i najavili blokadu Varadinskog mosta

Novi Sad: Građani krenuli ka zgradi Pokrajinske Vlade i najavili blokadu Varadinskog mosta

Danas pre 15 minuta
SRCE: Predlog za izmene Krivičnog zakonika direktno ozakonjenje diktature

SRCE: Predlog za izmene Krivičnog zakonika direktno ozakonjenje diktature

Danas pre 1 sat
Protest roditelja u Mirijevu, nepregledna kolona u šetnji

Protest roditelja u Mirijevu, nepregledna kolona u šetnji

Danas pre 50 minuta
Najbolje destinacije za letovanje u septembru prema srpskim turistima: "Idem svake godine ovde iz jednog razloga"

Najbolje destinacije za letovanje u septembru prema srpskim turistima: "Idem svake godine ovde iz jednog razloga"

Blic pre 1 sat
Protestna kolona u Novom Sadu krenula do zgrade suda u znak podrške uhapšenima

Protestna kolona u Novom Sadu krenula do zgrade suda u znak podrške uhapšenima

Danas pre 45 minuta