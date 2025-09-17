Ujutru mraz, a preko dana 31 stepen Lepi dani na izmaku, meteorolog otkrio kada će stići jako zahlađenje

U našoj zemlji se narednih dana očekuje uglavnom suvo vreme i postepeno otopljenje uz vrlo sveže noći i mogući prizeman mraz na visokim planinama.

Prema najavi meteorologa amatera Marka Čubrila posle 21. septembra dnevni maksimumi biće iznad proseka, dok se od 24. računa na postepenu promenu vremena koja bi krajem meseca mogla doneti jače zahlađene uz padavine. Nema padavina - Posle premeštanja hladnog fronta ka nama je usledio prodor osetno svežijeg vazduha te su danas maksimumi i za oko 15 stepeni ponegde niži nego juče. Kako hladan front polako odmiče, vreme se stabilizije u narednih nedelju dana se