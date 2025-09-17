Ujutru mraz, a preko dana 31 stepen Lepi dani na izmaku, meteorolog otkrio kada će stići jako zahlađenje

Alo pre 23 minuta
Ujutru mraz, a preko dana 31 stepen Lepi dani na izmaku, meteorolog otkrio kada će stići jako zahlađenje

U našoj zemlji se narednih dana očekuje uglavnom suvo vreme i postepeno otopljenje uz vrlo sveže noći i mogući prizeman mraz na visokim planinama.

Prema najavi meteorologa amatera Marka Čubrila posle 21. septembra dnevni maksimumi biće iznad proseka, dok se od 24. računa na postepenu promenu vremena koja bi krajem meseca mogla doneti jače zahlađene uz padavine. Nema padavina - Posle premeštanja hladnog fronta ka nama je usledio prodor osetno svežijeg vazduha te su danas maksimumi i za oko 15 stepeni ponegde niži nego juče. Kako hladan front polako odmiče, vreme se stabilizije u narednih nedelju dana se
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

U četvrtak sunčano

U četvrtak sunčano

RTV Novi Pazar pre 43 minuta
Krajem meseca stiže prava jesen

Krajem meseca stiže prava jesen

Ozon press pre 53 minuta
Čubrilo dao prognozu za naredne dane: Na mraz baš nismo računali, a od ovog datuma definitivno prelazimo na jesenji režim

Čubrilo dao prognozu za naredne dane: Na mraz baš nismo računali, a od ovog datuma definitivno prelazimo na jesenji režim

Nova pre 1 sat
"Pripremite se za hladne noći": Marko Čubrilo upozorava na promenu vremena

"Pripremite se za hladne noći": Marko Čubrilo upozorava na promenu vremena

Mondo pre 28 minuta
Još sutra svežije u Sremskoj Mitrovici, a onda i preko 30 stepeni

Još sutra svežije u Sremskoj Mitrovici, a onda i preko 30 stepeni

Ozon pre 1 sat
Srbija: Sveže jutro, sunčan i topliji dan, porast temperature do kraja nedelje

Srbija: Sveže jutro, sunčan i topliji dan, porast temperature do kraja nedelje

Serbian News Media pre 2 sata
Temperatura pada za 15 stepeni: Ristić najavio drastičnu promenu, hladni talas počinje ovog datuma

Temperatura pada za 15 stepeni: Ristić najavio drastičnu promenu, hladni talas počinje ovog datuma

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Mađarska: Policija uvodi novi evropski sistem za registraciju na granicama

Mađarska: Policija uvodi novi evropski sistem za registraciju na granicama

RTV pre 3 minuta
Protest roditelja večeras u Mirjevu

Protest roditelja večeras u Mirjevu

Danas pre 3 minuta
Goldman Saks upozorava da investitori postaju skeptični prema evropskim akcijama

Goldman Saks upozorava da investitori postaju skeptični prema evropskim akcijama

Blic pre 3 minuta
Porodice žrtava podržale zahteve pokreta “Pravo na život – Meri” za poboljšanje hitne pomoći

Porodice žrtava podržale zahteve pokreta “Pravo na život – Meri” za poboljšanje hitne pomoći

Serbian News Media pre 8 minuta
Još jedan skandal drma najveću "fabriku" hrane! Podneo ostavku predsednik kompanije Nestle: Naslednik već imenovan

Još jedan skandal drma najveću "fabriku" hrane! Podneo ostavku predsednik kompanije Nestle: Naslednik već imenovan

Blic pre 7 minuta