Marko Čubrilo najavljuje da stižu topliji dani i hladnije noći Leto na izmaku, evo kada stiže jače zahlađenje

Posle prolaska hladnog fronta nad našim područjem, u region je stigao osetno svežiji vazduh, pa su dnevne temperature danas i do 15 stepeni niže nego juče.

Međutim, u narednih nekoliko dana očekuje nas postepeno stabilizovanje vremena, najavljuje profesor geografije i meteorolog-amater Marko Čubrilo. Do 19. septembra dnevne temperature biće oko proseka, a potom će rasti i oko 23. septembra u većini mesta dostići između 26 i 31 stepen Celzijusa. Noći će, ipak, ostati vrlo sveže, sa minimumima od 3 do 16 stepeni, pa se na visokim planinama može pojaviti i prizemni mraz. Od 24. septembra počinje postepeno narušavanje