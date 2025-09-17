Marko Čubrilo najavljuje da stižu topliji dani i hladnije noći Leto na izmaku, evo kada stiže jače zahlađenje

Dnevnik pre 2 sata
Marko Čubrilo najavljuje da stižu topliji dani i hladnije noći Leto na izmaku, evo kada stiže jače zahlađenje

Posle prolaska hladnog fronta nad našim područjem, u region je stigao osetno svežiji vazduh, pa su dnevne temperature danas i do 15 stepeni niže nego juče.

Međutim, u narednih nekoliko dana očekuje nas postepeno stabilizovanje vremena, najavljuje profesor geografije i meteorolog-amater Marko Čubrilo. Do 19. septembra dnevne temperature biće oko proseka, a potom će rasti i oko 23. septembra u većini mesta dostići između 26 i 31 stepen Celzijusa. Noći će, ipak, ostati vrlo sveže, sa minimumima od 3 do 16 stepeni, pa se na visokim planinama može pojaviti i prizemni mraz. Od 24. septembra počinje postepeno narušavanje
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

U četvrtak ujutro mraz? Evo gde će temperatura pasti skoro na nulu

U četvrtak ujutro mraz? Evo gde će temperatura pasti skoro na nulu

Telegraf pre 1 sat
U četvrtak sunčano

U četvrtak sunčano

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Krajem meseca stiže prava jesen

Krajem meseca stiže prava jesen

Ozon press pre 3 sata
"Pripremite se za hladne noći": Marko Čubrilo upozorava na promenu vremena

"Pripremite se za hladne noći": Marko Čubrilo upozorava na promenu vremena

Mondo pre 3 sata
Čubrilo dao prognozu za naredne dane: Na mraz baš nismo računali, a od ovog datuma definitivno prelazimo na jesenji režim

Čubrilo dao prognozu za naredne dane: Na mraz baš nismo računali, a od ovog datuma definitivno prelazimo na jesenji režim

Nova pre 4 sati
Ujutru mraz, a preko dana 31 stepen Lepi dani na izmaku, meteorolog otkrio kada će stići jako zahlađenje

Ujutru mraz, a preko dana 31 stepen Lepi dani na izmaku, meteorolog otkrio kada će stići jako zahlađenje

Alo pre 3 sata
Još sutra svežije u Sremskoj Mitrovici, a onda i preko 30 stepeni

Još sutra svežije u Sremskoj Mitrovici, a onda i preko 30 stepeni

Ozon pre 4 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Advokat Kovačević: Potpisan uput za prebacivanje studenta koji štrajkuje glađu u zatvorsku bolnicu

Advokat Kovačević: Potpisan uput za prebacivanje studenta koji štrajkuje glađu u zatvorsku bolnicu

Danas pre 1 sat
Rakija šljivovica predmet istraživanja Filozofskog fakulteta

Rakija šljivovica predmet istraživanja Filozofskog fakulteta

Danas pre 16 minuta
Evo jedne zagonetke-pitanja

Evo jedne zagonetke-pitanja

Danas pre 46 minuta
Novi Radar: Ko su ćaci-navijači koji su operisali po Rigi i na Marakani

Novi Radar: Ko su ćaci-navijači koji su operisali po Rigi i na Marakani

Radar pre 11 minuta
Đurić primio u oproštajnu posetu ambasadorku Indije

Đurić primio u oproštajnu posetu ambasadorku Indije

Vesti online pre 1 minut