Šljivovica je predmet naučnog istraživanja Filozofskog fakulteta: Evo šta je cilj projekta

Unesko je 2022. godine tradicionalnu proizvodnju rakije proglasio svetskim kulturnim nematerijalnim nasleđem.

Naučnici sa Katedre za antropologiju i etnologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sprovode istraživanje u bajinobaštenskom kraju gde proizvođači više decenija neguju porodičnu proizvodnju. Kao što je Župa bogomdana za vinograde, tako je sokolski kraj za šljivu, ističe Radisav Bogdanović, koji se proizvodnjom rakije bavi već tri decenije, prenosi RTS. "Moj navrdeda Sava je počeo da se bavi tim, a ja sam kao njegov unuk u šestom rodu nastavio to. Moja generacija je