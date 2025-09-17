Student Bogdan Jovičić prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu, najavljen i protest

Radio 021 pre 16 minuta  |  021.rs
Student Bogdan Jovičić prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu, najavljen i protest

Student iz Novog Sada Bogdan Jovičić, koji u pritvoru štrajkuje glađu, prevezen je u Specijalnu zatvorsku bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu.

Da je Jovičić prebačen u zatvorsku bolnicu objavili su studenti u blokadi, kao i zborovi građana. Zborovi će uskoro objaviti saopštenje sa pozivom celoj Srbiji, naveli su oni. Novosadski studenti u blokadi najavili su protest u kojem zahtevaju puštanje Jovičića kako bi se branio sa slobode. Protest je zakazan za četvrtak, 18. septembra, u 11.30h ispred suda u Novom Sadu. Bogdan Jovičić štrajkuje glađu već sedmi dan, nakon što mu je produžen pritvor zbog optužbe da
