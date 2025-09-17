Čadež: Japan će iz Srbije proizvoditi za Evropu

Tokom posete delegacije Srbije Japanu potpisana su tri dokumenta o unapređenju saradnje i održani brojni sastanci sa predstavnicima japanske vlade i najvećih kompanija. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da postoji veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji, kao i rastuće mogućnosti domaćih inovativnih firmi na japanskom tržištu. Istakao je da bi Srbija mogla da ima važnu ulogu u trouglu sa Japanom i EU zbog potpisanih sporazuma.

Predsednik PKS Marko Čadež koji je kao član državno-privredne delegacije boravio u Japanu, istakao je ocenu japanskog premijera Šigrua Išibu da se nalazimo u jedinstvenom istorijskom trenutku u kojem Japan gradi nove ekonomske mostove sa evropskim kontinentom, a da je Srbija u tom procesu prepoznata kao jedna od najznačajnijih tačaka interesovanja japanskih kompanija. Ističe da su to pre svega proizvodne kompanije. "Ako želite da budete prisutni na evropskom