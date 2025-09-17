Čadež: Japan će iz Srbije proizvoditi za Evropu

RTS pre 1 sat
Čadež: Japan će iz Srbije proizvoditi za Evropu

Tokom posete delegacije Srbije Japanu potpisana su tri dokumenta o unapređenju saradnje i održani brojni sastanci sa predstavnicima japanske vlade i najvećih kompanija. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da postoji veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji, kao i rastuće mogućnosti domaćih inovativnih firmi na japanskom tržištu. Istakao je da bi Srbija mogla da ima važnu ulogu u trouglu sa Japanom i EU zbog potpisanih sporazuma.

Predsednik PKS Marko Čadež koji je kao član državno-privredne delegacije boravio u Japanu, istakao je ocenu japanskog premijera Šigrua Išibu da se nalazimo u jedinstvenom istorijskom trenutku u kojem Japan gradi nove ekonomske mostove sa evropskim kontinentom, a da je Srbija u tom procesu prepoznata kao jedna od najznačajnijih tačaka interesovanja japanskih kompanija. Ističe da su to pre svega proizvodne kompanije. "Ako želite da budete prisutni na evropskom
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

NIN pre 21 minuta
PKS najavljuje japansku investiciju u Prahovu u oblasti hemije - JETRO u narednim mesecima otvara kancelariju u Beogradu

PKS najavljuje japansku investiciju u Prahovu u oblasti hemije - JETRO u narednim mesecima otvara kancelariju u Beogradu

Ekapija pre 1 sat
Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

N1 Info pre 1 sat
Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Danas pre 1 sat
Čadež: Japan će iz Srbije proizvoditi za Evropu

Čadež: Japan će iz Srbije proizvoditi za Evropu

Blic pre 1 sat
Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Biznis.rs pre 1 sat
Čadež: Japan će iz Srbije proizvoditi za Evropu

Čadež: Japan će iz Srbije proizvoditi za Evropu

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

EUJapanMarko ČadežPrivredna komora Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Mali obišao školu i vrtić u Beogradu na vodi, upotrebna dozvola očekuje se u oktobru

Mali obišao školu i vrtić u Beogradu na vodi, upotrebna dozvola očekuje se u oktobru

N1 Info pre 6 minuta
Plate pilota dostižu i do 12.000 evra, ali ih i dalje nema dovoljno

Plate pilota dostižu i do 12.000 evra, ali ih i dalje nema dovoljno

Kamatica pre 1 minut
Dogovor o TikToku deo kinesko-američkog trgovinskog mozaika

Dogovor o TikToku deo kinesko-američkog trgovinskog mozaika

Biznis.rs pre 1 minut
Melania Trump u Burberry mantilu dok britanski brend najavljuje povratak na berzu

Melania Trump u Burberry mantilu dok britanski brend najavljuje povratak na berzu

Bloomberg Adria pre 6 minuta
Otapanje zamrznutih gradova u Arktičkom krugu

Otapanje zamrznutih gradova u Arktičkom krugu

Biznis i finansije pre 6 minuta