Sve šljašti poput zlata: Kija Kockar došla u Beograd pa napravila drastičnu promenu na sebi, evo kako izgleda

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Sve šljašti poput zlata: Kija Kockar došla u Beograd pa napravila drastičnu promenu na sebi, evo kako izgleda

Kristina Kija Kockar od kako se vratila iz Amerike u Beograd, posvetila se sebi i svom fizičkom izgledu.

Bivša voditeljka odlučila je da malo unese promene u svoj izgled pa je tako po povratku promenila boju kose. Ona se ovaj put odlučila za boju koju je dobila miksom boja: puder roze, med plava, objasnila je svoju nijansu ovim rečima. Zatim je odradila manikir i pedikir, a ovoga puta izabrala je zlatnu boju sa šljokicama, pa je to podelila sa svojim pratiocima. Podsetimo, Kija je nedavno podelila svoja izdanja sa jednog festivala u Čikagu, a na fotkama vidimo kakva
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

(Foto) boja zlatnija od zlatnog zuba: Kija Kockar se vratila u Beograd, pa promenila izgled: Kosa, nokti, sve je novo

(Foto) boja zlatnija od zlatnog zuba: Kija Kockar se vratila u Beograd, pa promenila izgled: Kosa, nokti, sve je novo

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kija kockar

Zabava, najnovije vesti »

Ozonski omotač se obnavlja: Cilj je da izgleda kao tokom 80-ih: "Ovo je uspeh međunarodne saradnje"

Ozonski omotač se obnavlja: Cilj je da izgleda kao tokom 80-ih: "Ovo je uspeh međunarodne saradnje"

Blic pre 1 sat
"U zatvoru sam spavao na podu" Boki 13 o najtežim danima u zatvoru: "Tukli su me, prebijen sam završio u bolnici..."

"U zatvoru sam spavao na podu" Boki 13 o najtežim danima u zatvoru: "Tukli su me, prebijen sam završio u bolnici..."

Alo pre 1 sat
"Ne može ai da mi pravi urmašice i tulumbe" Evo šta Bosanac misli o veštačkoj inteligenciji

"Ne može ai da mi pravi urmašice i tulumbe" Evo šta Bosanac misli o veštačkoj inteligenciji

Telegraf pre 1 sat
Čija su sva naša onlajn ćaskanja

Čija su sva naša onlajn ćaskanja

Radar pre 2 sata
"Rekao mi je SAD nećeš izaći iz stana" Aleksandra Babejić rešila da otkrije sve što se dešavalo u stanu Kristijana Golubovića!…

"Rekao mi je SAD nećeš izaći iz stana" Aleksandra Babejić rešila da otkrije sve što se dešavalo u stanu Kristijana Golubovića!

Alo pre 2 sata