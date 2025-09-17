Sve šljašti poput zlata: Kija Kockar došla u Beograd pa napravila drastičnu promenu na sebi, evo kako izgleda

Kristina Kija Kockar od kako se vratila iz Amerike u Beograd, posvetila se sebi i svom fizičkom izgledu.

Bivša voditeljka odlučila je da malo unese promene u svoj izgled pa je tako po povratku promenila boju kose. Ona se ovaj put odlučila za boju koju je dobila miksom boja: puder roze, med plava, objasnila je svoju nijansu ovim rečima. Zatim je odradila manikir i pedikir, a ovoga puta izabrala je zlatnu boju sa šljokicama, pa je to podelila sa svojim pratiocima. Podsetimo, Kija je nedavno podelila svoja izdanja sa jednog festivala u Čikagu, a na fotkama vidimo kakva