Kimel se sprdao sa mrtvim kirkom Čuveni voditelj završio karijeru, ostao bez šoua nakon jezivih komentara

Predsednik FCC-a Brendan Kar otišao je korak dalje, pozvavši sve lokalne emitere da prestanu sa emitovanjem emisije i upozorivši da bi mogli uslediti i regulatorni postupci zbog „širenja dezinformacija“

Televizija ABC, koja posluje u okviru kompanije Volt Dizni, saopštila je da će na neodređeno vreme obustaviti emitovanje popularne emisije „Džimi Kimel uživo“. Razlog je žestoka polemika koja se podigla nakon što je Kimel u svom monologu govorio o ubistvu konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, što je izazvalo buru reakcija javnosti i osudu samog predsednika Federalne komisije za komunikacije (FCC), Brendana Kara. Ovo je usledilo nakon što je Nexstar Media Group,