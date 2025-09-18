Tesla Cybertruck prošao IIHS testove, ali nije dobio prestižnu oznaku

Kako prenosi Klix.ba, Cybertruck je dobio ocenu "dobar" u ažuriranom testu frontalnog sudara s delimičnim preklapanjem.

Lutka na vozačevom sedištu se suočila s minimalnim rizikom od povreda glave, grudnog koša i nogu, dok je putnik na zadnjem sedištu pokazao samo umereni rizik od povreda grudnog koša. U testovima sistema za izbegavanje sudara, Cybertruck se takođe odlično pokazao. Teslin električni pickup je izbegao sve scenarije nužde i danju i noću, uključujući situacije s pokretnom preprekom koja se približava vozilu. Glavna slabost je sistem osvetljenja. Prema IIHS-u, prednja